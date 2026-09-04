中職／廖任磊選校草領先還爆料魔力藍很在意 談近期拆彈好表現原因
投手廖任磊參加富邦悍將校草選拔，目前暫居領先，他笑說有領先過就滿意，爆料洋投魔力藍很在意；對於近期拆彈好表現，他則表示照著想法篤定執行投球策略、感覺就不一樣。
廖任磊以「大學長系」定位參加富邦悍將校草選拔，投票開跑首日，截至今天下午4時為止，得票數就逼近5萬票，得票率超過40％，領先戴培峰、李東洺、魔力藍（Shawn Morimando）和王念好。
廖任磊表示，當初是領隊提議，問他願不願意加入校草選拔，可以帶來風格不同，對於目前的得票結果，他笑說：「有領先過很難贏的李東洺就是很難得的事情，大家都說他帥」，也透露魔力藍感覺很在意，還懷疑他是不是有買通「網軍」。
至於「大學長系」定位，廖任磊則表示， 今年也擔任投手副隊長角色，協助團隊溝通，對於陣中比較內向的球員，也會主動的聊天，幫忙教練團、隊友間傳遞訊息。
廖任磊1日在與統一7-ELEVEn獅隊比賽有關鍵拆彈表現，7局上一、二壘有人，1人出局接替登板，連抓2個出局數、穩守不失分，幫助球隊守住平手局面，悍將在延長賽搶勝，廖任磊拿下個人本季第6次中繼成功。
廖任磊表示，其實整年的調整準備都一樣，近期穩定性和狀況控制好，主要是上場前就先做好準備、更有計畫性，加上捕手的觀察幫忙，想法和捕手想要的策略吻合，可以更篤定的執行，百分百確定想要的策略，投起來感覺就會不同。
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