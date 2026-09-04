中職／台北大巨蛋成「打者墳場」 曾豪駒歸因球場風向和守備率

台北大巨蛋堪稱「投手天堂」、「打者墳場」，6隊都在進蛋後打擊數據下滑，樂天桃猿隊總教練曾豪駒點出觀察，認為球場風向、容易守備都是原因，也想起自家洋砲威克先前曾有擊球初速170公里的出棒以為會是全壘打，看到距離卻令他意外。

猿隊本季團隊打擊數據為後段班，打擊率0.240、長打率0.317都是六隊之末，進到大巨蛋後仍有微幅下滑，但相較其他五隊的下滑落差較小。

對於大巨蛋內的打擊劣勢，曾豪駒指出，聯盟整體投手強度維持不錯，比起去年甚至更強，加上各隊守備能力都有提升，可能都是原因，「大家在大巨蛋守備率應該都維持很好。」他也提到，大巨蛋的風向不易形成全壘打，需要更確實的擊球，「有印象上次威克在這邊打到初速170，覺得應該是全壘打，回來看怎麼沒有像他想像飛出來的距離。」

大巨蛋冷到出名，氣溫是否影響打擊手感？曾豪駒認為倒是還好，但冷氣風口可能會有影響，「東京巨蛋也差不多（冷），冷氣口風向是不是有差，可能還是要做一個研究，我覺得主要是守備的差異性。」