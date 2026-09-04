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中職／艾菩樂沒拿到單月MVP雖可惜 曾總認為至少有被看見

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊投手艾菩樂。聯合報系資料照
樂天桃猿隊投手艾菩樂。聯合報系資料照

樂天桃猿隊洋投艾菩樂8月近乎完美的數據，未拿到單月MVP，敗給只有勝場數、出賽數占優的中信兄弟隊羅戈，總教練曾豪駒對此表示，沒有拿到，應該是有人比他更好，雖然可惜，「也不能抹煞他的努力，實際上就是他有投出成績，有讓大家看到。」

8月MVP票選引起極大討論聲浪，艾菩樂單月出賽3場、合計21局，僅被敲11安打、失2分（責失1分），防禦率0.43、每局被上壘率0.67，都是宰制級數據，投票前外界以為是艾菩樂與兄弟土投游竣宥之爭，但投票結果由羅戈8票擊敗艾菩樂7票，游竣宥並未拿到選票。

羅戈8月出賽4場、合計27局，被敲21安打、失8分都是責失分，取得3勝1敗、防禦率2.67、每局被上壘率0.96，只有出賽數、勝場數勝過艾菩樂。

被問到是否意外月MVP投票結果，曾豪駒表示，「我想應該有人比他更好嗎？」進一步被追問「你覺得有更好嗎？」曾豪駒對此回應，艾菩樂在整個月的表現都很出色，有投出成績，讓大家看到，最後就是看媒體選擇。

曾豪駒表示，艾菩樂沒有拿到單月MVP雖可惜，「身為選手的他，我相信不管有沒有拿到，他希望的就是把自己的工作做好，維持下去，如果繼續維持下去，他還會有機會。」

中職 羅戈 曾豪駒

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