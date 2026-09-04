中職／悍將打線進蛋打開空調 光總：我也不知道原因
富邦悍將隊打線進入台北大巨蛋就急凍，數據落差為6隊最大，總教練後藤光尊也難解原因，被問到是否因為投手在大巨蛋的表現會更穩定，後藤吐嘲：「但看我們投手，好像也還好啊！」
悍將本季在台北大巨蛋已賽15場，取得6勝9敗，合計攻下39分，場均只有2.6分，攤開各項打擊數據，悍將都在吹冷氣後急凍，團隊打擊率、長打率0.257、0.336在進入大巨蛋後驟降為0.189、0.248，相比其他5隊落差最大。
以悍將3位中心棒次打者來說，張育成在大巨蛋合計44打數敲7安打、打擊率0.159，范國宸為42打數敲8安打、打擊率0.190，王苡丞則是55打數敲9安打、打擊率0.164。要說進入大巨蛋打得更好的悍將，只有孔念恩一人，26打數敲出10安打，打擊率高達0.385。
後藤不諱言，確實在大巨蛋有種不好打的感覺，「如果知道原因，就會馬上去解決，但目前也不知道到底是為什麼，不知道是沒辦法習慣台北大巨蛋的氛圍，或是對方投手太好，或是其他原因。」
談到雙主砲在大巨蛋的低迷狀況，後藤直言，「兩人近況也不是太好，所以也沒有過於期待。」他指出，對他們的期待是，當自己狀況不好時，要知道自己能做出什麼貢獻，「他們兩個就算狀況不好，站在打擊區也可以給投手帶來威壓感，在這樣的基礎上發揮選球，選到保送，也是可以串聯打線。」
本季各隊團隊打擊數據
球隊｜團隊打擊率/長打率｜大巨蛋團隊打擊率/長打率
味全龍｜0.245/0.334｜0.223/0.321
中信兄弟｜0.262/0.347｜0.243/0.287
統一獅｜0.252/0.338｜0.249/0.319
富邦悍將｜0.247/0.336｜0.189/0.248
樂天桃猿｜0.240/0.317 ｜.234/0.293
台鋼雄鷹｜0.259/0.341｜0.232/0.297
註：統計至2026/9/3
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