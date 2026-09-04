棒壇熟面孔跨足政壇！誠泰「三本柱」許竹見選市議員、「標哥」也投入里長選戰

九合一選舉將於今年11月28日登場，候選人登記於今天（4日）截止，昔日職棒圈也有兩位熟面孔跨足地方政治。前誠泰Cobras「三本柱」之一、綽號「竹子」的許竹見宣布參選新竹市議員，強調將把多年對棒球的熱愛化為服務家鄉的行動；前統一獅應援團隊長「標哥」何信標則完成高雄市橋頭區白樹里里長登記，宣布投入基層選戰。

45歲的許竹見過去是誠泰Cobras主力本土先發投手，與林恩宇、林英傑組成「三本柱」，曾是中華職棒相當受到矚目的本土投手組合。許竹見職業生涯在中職出賽5年，累計登板66場，拿下17勝20敗、防禦率3.86。2008年米迪亞暴龍因假球案遭中職除名後，許竹見參加特別選秀會，最終未獲其他球團選中，也就此結束職棒生涯。

離開職棒舞台後，許竹見曾效力業餘成棒，之後轉換跑道，投入LED產業，也曾經營薑母鴨店。如今多年後再度受到關注，則是因為正式踏入地方政治。

許竹見昨天（3日）在個人Threads宣布完成新竹市議員參選登記，表示自己「多年來一直在等一個機會」，希望將對棒球的熱情轉化為服務家鄉的實際行動。他表示，這次完成參選登記，不只是踏出參選的第一步，也是對自己初心與承諾的實踐。若有機會進入地方議會，他將持續傾聽鄉親需求，並把棒球帶進地方發展議題。

「球場上，勝利靠的是團隊；地方的進步，也需要每一位鄉親並肩同行。」許竹見以棒球場上的團隊合作比喻地方治理，喊話鄉親給予支持，盼與大家一起為新竹及下一代打拚。

除了許竹見，另一位熟面孔則是過去長年擔任統一獅隊應援團長的「標哥」何信標，他在離開職棒應援圈後持續深耕地方，參與社區營造等相關工作。何信標同樣在昨天於個人臉書宣布，已完成高雄市橋頭區白樹里里長候選人登記，正式投入選戰。他表示，自己已經準備5年，就是為了等待這一刻，並感謝地方鄉親及各地朋友長期以來的支持與鼓勵。

「5年的準備就等這一刻」，何信標表示，既然正式成為白樹里里長候選人，接下來將全力以赴為地方服務，也向支持者喊話，希望11月28日能繼續獲得大家支持。