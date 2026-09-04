日職／10名MLB球探到場！ 佐藤輝明雙響砲獲讚「壓倒性適應力」

阪神虎強打佐藤輝明近期火力全開，昨天（3日）掃出雙響砲，連續3場開轟，賽季全壘打數來到34發，不僅在中央聯盟全壘打王爭奪戰拉開差距，更吸引包含紐約洋基、多倫多藍鳥、休士頓太空人等約10支大聯盟球團球探到場觀察。日媒《サンケイスポーツ》報導，在看完佐藤連兩打席開轟的表現後，一名MLB球探盛讚他的打擊適應能力「壓倒性」，力量更是「超一流」，認為這是其他日本球員少見的特質。

阪神虎與養樂多燕子昨天在神宮球場交手，阪神最終以7比4拿下勝利，27歲的佐藤輝明成為比賽最大亮點。他在三、五局各敲出一發全壘打，單場雙響砲、進帳3分打點，連續3場比賽開轟，本季第3度連3戰開轟。

這兩支全壘打也讓佐藤本季全壘打數累積至34支，在聯盟全壘打排行榜上持續領先，與排名第二的森下翔太差距擴大到3轟。此外，他本場也達成日職生涯500打點里程碑，職業生涯第6年就達陣這個里程碑，追平長嶋茂雄等名將並列日職史上最快。

佐藤近期火燙的打擊表現，同樣受到大聯盟球團高度關注。這場阪神與養樂多的3連戰期間，包含紐約洋基、多倫多藍鳥、休士頓太空人、奧克蘭運動家、芝加哥白襪、德州遊騎兵、費城費城人、底特律老虎等共10支球隊球探接連現身。

甚至在比賽前的打擊練習階段，就有球團球探拿著手機拍攝佐藤輝明揮棒的動作。而佐藤也沒有讓現場球探失望，連續兩打席開轟的表現，直接展現出他的長打能力與不同球路的處理能力。其中一名球探在觀察後給予極高評價，「他的適應能力是壓倒性的，他能把左投的滑球打到中外野，也能把右投手的卡特球打到那麼遠，這種Power堪稱一流。其他日本球員都沒有這種水平」。