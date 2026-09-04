棒球／美國女子職棒元年台灣不缺席 會長席格爾：盼赴台辦測試會

美國女子職棒聯盟（WPBL）會長席格爾接受中央社專訪，稱讚台灣裁判劉柏君在WPBL元年表現出色、參與歷史，並表示未來可能到台灣舉測試會，歡迎更多熱愛棒球的女生挑戰職業舞台。

美國女子棒球歷史超過80年，今年8月開打的WPBL，是美國女棒30年來再度出現職業賽事。首季在伊利諾州春田市（Springfield）舉行，紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯等4隊進行2個月賽事。

WPBL選手來自各國，台灣雖然沒有球員參賽，劉柏君日前以裁判身分登場，執法5場，不僅是裁判團隊唯一亞洲臉孔，也參與賽事的台灣第一人。

聯盟會長兼共同創辦人席格爾（Justine Siegal）是美國女棒的先驅人物，她向中央社記者表示，台灣裁判劉柏君的執法能力受到球員稱讚，不僅能夠掌握比賽節奏、做出正確判決，更是代表台灣參與了WPBL元年的歷史。

台灣裁判參與WPBL元年 劉柏君獲聯盟會長肯定

曾在台灣中信兄弟隊擔任教練的莎菈（Sarah Edwards）（左）目前效力美國女子職業棒球聯盟洛杉磯隊，她與台灣裁判劉柏君（右）在場邊見面。劉柏君送她台灣帶來的小泡芙。（劉柏君提供）中央社

席格爾說：「索非亞（劉柏君的英文名Sophiyah）參與了歷史。20年之後，她可以告訴人們，她在聯盟第一年的球季就已經參與。」劉柏君原本預計執法2週，但她擔任3場主審、2場壘審之後，因家庭因素緊急回台，在美僅停留1週。

席格爾說，劉柏君表現傑出，是聯盟最好的裁判之一，「大家得知她必須回家，都非常不捨，希望她明年再回來」。

WPBL球員來自世界各國，遍布美國、加拿大、日本、南韓、澳洲、墨西哥，儘管首季沒有台灣球員參賽，但劉柏君以裁判身分讓台灣不缺席。席格爾說，希望有機會到台灣辦測試會。

她向台灣喜愛棒球的女生喊話：「如果你熱愛棒球，你就應該去打棒球，WPBL是為你而存在的，我們在等你，來參加測試吧。」

菈教練變球員 女子職棒打出一片天

除了劉柏君，WPBL賽場上也有台灣球迷熟悉的莎菈（Sarah Edwards），她2025年曾經擔任中信兄弟隊教練，本季轉換身分，以球員之姿效力洛杉磯隊，8月5日敲出全壘打。

莎菈曾在男子職棒執教，如今成為女子職棒球員，這樣的歷程讓席格爾格外有感。她回顧自己的棒球路，經常要靠自己的力量「打破那一面牆」，如今更多女性沿著這條路前進。

席格爾說：「她有機會當教練，現在又得到機會成為職棒球員。這才是人生，不是嗎？」

席格爾擁有運動心理學博士學位，是第一位在男性主導的美國職業棒球界擔任教練的女性，也曾赴日本、墨西哥、印度擔任客座教練；她多年前創立非營利組織Baseball For All，長期推廣女子棒球。

3歲被勸放棄棒球 席格爾立志為女棒開路

美國女子職業棒球聯盟（WPBL）首任會長席格爾（Justine Siegal）接受中央社訪問，回顧一生致力推動女子棒球，源自13歲那年，有人勸她放棄棒球，「從那一天我決定，我一輩子都要打棒球」。（WPBL提供）中央社

回顧推廣女子棒球的旅程，席格爾向中央社記者表示：「13歲那一年，有人告訴我，我應該放棄棒球，只因為我是女生。他們說女生應該去打壘球。從那一天起我就決定，我這一輩子都要打棒球。」

在男性主導的棒球世界裡，席格爾坦言，她身為女性，無論是想要當一名球員，或是後來成為職棒的第一位女性教練，這條路都非常難走。

「我一直在開創自己的道路。」她表示，自己一直堅持下去的動力是，她認定這個問題攸關社會正義，「女孩和男孩都應該可以選擇自己想要做的事」。

從推廣女棒，到擔任職業聯盟的創會會長，席格爾說：「我一生所做的工作，就是增加女孩和女性打棒球的機會。」

不同於既定「男生打棒球、女生打壘球」區分，席格爾強調：「人應該有權選擇自己想要參與的運動，不是因為性別決定你該做什麼。不管男孩或女孩，都應該追求自己的夢想，然後看看會發生什麼事。」

對棒球的愛，推動著她一路克服困難。席格爾說：「我每天早上醒來都在想，我要怎麼透過棒球，讓這個世界變得更好一點。」