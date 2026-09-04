亞青棒球／青棒國際賽首度前進大巨蛋 園區外牆秀U18限定應援

第14屆亞洲U18青棒錦標賽將於9月7日至13日舉行，8支亞洲代表隊齊聚台灣爭冠、力拚2027年U18世界盃門票，今年決賽也將是青棒層級國際賽首度前進台北大巨蛋。為迎接這群18歲小將站上夢想舞台，台北大巨蛋準備一份特別的應援，以「每一個背號，都值得被世界看見」為主題，點亮園區牆面，讓整座城市一起為台灣青棒應援。

中華隊在上屆亞青冠軍戰以6：1擊敗日本，睽違17年再次登上亞洲冠軍寶座，今年回到主場，要挑戰隊史首度連霸及第4座亞青冠軍。

對選手來說，能穿上中華隊球衣、代表台灣出賽，就是青春裡難忘的一刻，台北大巨蛋也盼把這份榮耀帶出球場，讓每一位選手的家人、教練、同學及球迷，都能一起分享這個重要時刻。因此從9月7日到13日，每天下午5點到晚上10點，巨蛋國際中心園區外牆將換上U18限定應援，以「下一個世代，登場」為主題，輪播球員背號及賽事視覺。

同時，官方社群也將發起應援活動，邀請球迷到現場合照打卡、分享指定標籤，就有機會把U18中華隊全員簽名球衣帶回家，讓場內的加油聲一路延伸到城市街頭與社群，號召大家一起為小將集氣、拚向冠軍。

遠雄巨蛋公司總經理李柏熹表示：「我們希望這座球場不只是頂尖選手競技的殿堂，也能成為年輕球員勇敢追夢、被看見的舞台。這次青棒國際賽首度來到台北大巨蛋，我們希望透過這座城市地標，讓下一個世代被更多人看見、被整座城市一起支持。未來也期待有更多屬於臺灣的精彩時刻在這裡發生，讓臺北大巨蛋和這座城市一起累積更多共同的記憶。」