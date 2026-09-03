快訊

范振宗疑伸手比畫「呼巴掌」 徐欣瑩致意曝鄭麗文反應

彭博揭星宇過去三個月只收到一架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

法官批「未審先判」 北高行撤銷謝宜容免職處分…勞動部回應了

中職／兩支再見安都打陳禹勳 李勛傑：上場前龍貓就說「再一支喔！」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
李勛傑敲出再見安打。 樂天桃猿臉書
李勛傑敲出再見安打。 樂天桃猿臉書

樂天桃猿隊21歲強打李勛傑昨天敲出再見安打，幫球隊以5：4逆轉味全龍隊。特別的是，他生涯兩支再見安打寫下幾乎相近的劇本，兩支安打都是在桃園球場、延長賽10局、三壘有人、棒打「鄉長」陳禹勳

猿隊李勛傑去年5月28日敲出生涯首支再見安打，10局下1人出局，李勛傑抓準陳禹勳投出的第一顆內角直球，將球打飛越龍隊祭出的「5人內野」布陣，助猿隊以6：5打下勝利。

而昨天的局面，10局下猿隊2人出局攻佔三壘，又輪到李勛傑上場面對陳禹勳。他透露，自己上場前，總教練「龍貓」曾豪駒就提醒了他這件事，「他問我說，你上次（再見安打）是不是也是打他？我說『喔對耶』，他就跟我說，『那再一支喔！』」

李勛傑也確實複製了同樣的劇本，逮中陳禹勳的直球，再敲出生涯第2支再見安打，「結束的時候，龍貓教練就拿那個球給我，他跟我說『恭喜你啊！真的又再一支。』」李勛傑則笑說自己是運氣好，剛好在那個局面輪到自己上場打擊。

而今天賽前練習前的空檔，陳禹勳到猿隊休息室和昔日隊友們話家常，李勛傑透露，兩人遇到時，陳禹勳也對他說「Nice Batting（打得好）！」

陳禹勳 李勛傑 中職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／黃暐傑先發5.1局失3分無緣首勝 李勛傑10局再見安屠龍

中職／5天前再見失誤→今天再見安打 林澤彬「洗記憶」找回感覺

中職／延長賽沒上鍾允華有考量 餅總肯定林澤彬：一人救了10上和10下

中職／稱林詔恩就是獅隊頭號本土先發 餅總揭目標：單季80局

相關新聞

韓職／王彥程歷經肺炎時隔16天再登板 僅投3.1局挨雙轟失6分無關勝敗

效力於韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，歷經肺炎後重返先發，時隔16天再次登板，今天客場出戰KT巫師隊，僅投3.1局退場，挨了安賢民的2發全壘打，失6分寫下本季單場最多責失，但有隊友的火力相挺，韓華前4局打完7：6領先，王彥程無關勝敗。

中職／面對危機時心情不再起伏 葉總讚黃暐傑先發表現「超出預期」

味全龍隊投手黃暐傑昨天迎接個人本季一軍初先發，繳出5.1局失3分的表現，其中前5局沒有丟分，無關勝敗，龍隊總教練葉君璋也給予高度肯定，甚至認為他的表現已超乎原先的預期，「看起來是有準備好。」

中職／兩支再見安都打陳禹勳 李勛傑：上場前龍貓就說「再一支喔！」

樂天桃猿隊21歲強打李勛傑昨天敲出再見安打，幫球隊以5：4逆轉味全龍隊。特別的是，他生涯兩支再見安打寫下幾乎相近的劇本，兩支安打都是在桃園球場、延長賽10局、三壘有人、棒打「鄉長」陳禹勳。

中職／猿隊去年首輪指名左投鍾亦恩 季末有望迎接生涯初登板

樂天桃猿隊今年本土先發表現亮眼，除了吃下近百局的曾家輝，還有下半季固定輪值的陳克羿、左投林子崴，總教練曾豪駒也點名，去年選秀首輪指名的19歲左投鍾亦恩，也有望在球季尾聲迎接一軍初登板。

中職／桃園猿龍戰因雨延至下周一 形成下半季第20場補賽

中職下半季補賽再加一！原訂今天18點35分在桃園棒球場進行的樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，因賽前現場大雨不停，形成今年下半季第20場補賽，將排到下周一原時間、原場地進行補賽。

日職／古林睿煬二軍2局失2分 逃過敗投火腿逆轉勝

北海道日本火腿鬥士隊古林睿煬在日本職棒二軍持續出賽，今天中繼2局失2分，但靠隊友火力幫忙逃過敗投，火腿隊最終以4比3擊敗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。