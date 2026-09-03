中職／兩支再見安都打陳禹勳 李勛傑：上場前龍貓就說「再一支喔！」
樂天桃猿隊21歲強打李勛傑昨天敲出再見安打，幫球隊以5：4逆轉味全龍隊。特別的是，他生涯兩支再見安打寫下幾乎相近的劇本，兩支安打都是在桃園球場、延長賽10局、三壘有人、棒打「鄉長」陳禹勳。
猿隊李勛傑去年5月28日敲出生涯首支再見安打，10局下1人出局，李勛傑抓準陳禹勳投出的第一顆內角直球，將球打飛越龍隊祭出的「5人內野」布陣，助猿隊以6：5打下勝利。
而昨天的局面，10局下猿隊2人出局攻佔三壘，又輪到李勛傑上場面對陳禹勳。他透露，自己上場前，總教練「龍貓」曾豪駒就提醒了他這件事，「他問我說，你上次（再見安打）是不是也是打他？我說『喔對耶』，他就跟我說，『那再一支喔！』」
李勛傑也確實複製了同樣的劇本，逮中陳禹勳的直球，再敲出生涯第2支再見安打，「結束的時候，龍貓教練就拿那個球給我，他跟我說『恭喜你啊！真的又再一支。』」李勛傑則笑說自己是運氣好，剛好在那個局面輪到自己上場打擊。
而今天賽前練習前的空檔，陳禹勳到猿隊休息室和昔日隊友們話家常，李勛傑透露，兩人遇到時，陳禹勳也對他說「Nice Batting（打得好）！」
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