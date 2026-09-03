韓職／王彥程歷經肺炎時隔16天再登板 僅投3.1局挨雙轟失6分無關勝敗

效力於韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，歷經肺炎後重返先發，時隔16天再次登板，今天客場出戰KT巫師隊，僅投3.1局退場，挨了安賢民的2發全壘打，失6分寫下本季單場最多責失，但有隊友的火力相挺，韓華前4局打完7：6領先，王彥程無關勝敗。

王彥程今天與KT巫師隊先發投手高永表同場對決，韓華打線一開賽就先替他送上火力支援，文賢彬、盧施煥接連安打敲回2分，接著金泰延轟出3分全壘打，韓華首局就打下5：0領先。

有了「愛彥程打線」的相挺，1局下王彥程登板卻連投2次四壞球保送，接著被安賢民轟出3分全壘打，之後回穩連續下3個出局數。2局下雖保送首名打者，接著製造雙殺，再用滾地球抓下第3個出局數。

韓華打線在3局上靠黃永穆的安打送回2分，將比數改寫為7：3。王彥程續投3局下則又在2出局後挨轟，第二度對決安賢民再被轟出一發陽春全壘打，接著又因內野安打和保送面臨危機，但製造滾地球守住局面。

王彥程投到4局下面對KT巫師後段棒次被連敲3安再失1分，K掉首棒崔元準後，又投出四壞球保送，留下1出局滿壘局面退場，朴相桓登板後再投出四壞球保送，記為王彥程的失分，朴相桓接著抓下2個出局數結束該半局，韓華仍保住1分領先。

王彥程病癒歸隊的首戰，今天僅投3.1局用84球，被敲出6支安打包括安賢民的雙響砲，投出5次保送，僅1K，失6分都是自責分，寫下他本季單場最多責失，無關勝敗。與他同場先發的高永表則是先發3局失7分。