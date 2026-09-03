中職／猿隊去年首輪指名左投鍾亦恩 季末有望迎接生涯初登板

樂天桃猿隊今年本土先發表現亮眼，除了吃下近百局的曾家輝，還有下半季固定輪值的陳克羿、左投林子崴，總教練曾豪駒也點名，去年選秀首輪指名的19歲左投鍾亦恩，也有望在球季尾聲迎接一軍初登板。

猿隊本季至今共啟用4名本土先發，包括目前在輪值內的曾家輝、陳克羿、林子崴，劉家翔在上半季也有4場好投；邱駿威將在本周負擔一場先發任務，成為第5位本土先發。在猿隊確定留用雙洋砲後，本土投手獲得更多出賽空間。

曾豪駒坦言，近期球隊都有持續在觀察陣中其他先發投手的表現，球季尾聲有望在一軍看到其他本土先發，其中又以新秀左投鍾亦恩率先被點名，「當然他如果上來，就是他第一次（一軍初登板），希望他在下面讓我們看到好的品質，再把他拉上來。」

今年鍾亦恩在二軍至今出賽14場（13場先發），共投47局，戰績2勝2敗，防禦率3.45，其中在8月11日對上味全龍隊二軍，首度投滿5局，用68球，僅失1分，拿下勝投。

曾豪駒另外也說：「其他投手，像是楊彬，最近也都有滿穩定的表現，都是會參考的人選。」