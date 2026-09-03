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中職／面對危機時心情不再起伏 葉總讚黃暐傑先發表現「超出預期」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
味全龍隊黃暐傑本季初先發繳好投。圖／味全龍隊提供
味全龍隊黃暐傑本季初先發繳好投。圖／味全龍隊提供

味全龍隊投手黃暐傑昨天迎接個人本季一軍初先發，繳出5.1局失3分的表現，其中前5局沒有丟分，無關勝敗，龍隊總教練葉君璋也給予高度肯定，甚至認為他的表現已超乎原先的預期，「看起來是有準備好。」

黃暐傑歷經兩次手術後重返投手丘，去年在中職唯一一場先發僅投1局失5分（3分自責分），暌違超過1年後，昨天再次先發出戰樂天桃猿隊，繳出好表現。葉君璋說：「投得很好啊，看起來投起來是滿自在的，要投什麼球其實沒有差很多。」

在原先設定約70球的用球數規劃下，黃暐傑投完5局無失分，第6局還登板，但被敲3安失1分退場， 接替的投手再送回他留下的跑者，留下帳上3分失分。

對於續投的決定，葉總也尷尬笑說：「可能（投手教練）希望看他可以投到什麼樣的程度吧，但他在二軍最多也就5局吧，所以我也不曉得為什麼要投第6局。」

而純論黃暐傑的表現，葉君璋指出，「昨天原本想說，他只要投一輪，內容是好的就好了，結果他投了兩輪都還可以、還不錯，然後又投到了第三輪，所以我覺得已經很好，算是超出預期。」

葉總提到，黃暐傑昨天雖被安打數較多，但面對場上有狀況時，都能夠守起來，和過去相比更沉得住氣，「之前他如果被打安打或有些狀況的時候，可以看得出來他心情有起伏，那昨天我看不太出來他在有危機時心情是有起伏的，看起來他有忍耐住，我覺得這個是最好的。」

在黃暐傑的先發好投後，投手教練也盼能再看看他下一場先發的表現，因此轉調牛棚的計畫預計還會往後延。葉總透露，今天將黃暐傑降二軍，待10天期滿，兩周後他將有機會再回到一軍先發。

黃暐傑 中職 味全龍

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