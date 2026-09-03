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日職／古林睿煬二軍2局失2分 逃過敗投火腿逆轉勝

中央社／ 台北3日電
古林睿煬。圖／統一獅隊提供(資料照)
古林睿煬。圖／統一獅隊提供(資料照)

北海道日本火腿鬥士隊古林睿煬在日本職棒二軍持續出賽，今天中繼2局失2分，但靠隊友火力幫忙逃過敗投，火腿隊最終以4比3擊敗阪神虎隊二軍。

台灣投手古林睿煬在4局下雙方1比1平手時登板，雖然很快抓到2個出局數，但隨後因安打、2次四壞保送堆成滿壘，好在製造飛球出局下莊。

然而古林睿煬第5局續投一開始就被賈西亞（DermisGarcia）敲出陽春砲，又因不死三振、安打、四壞形成滿壘，隨後被敲滾地球丟掉第2分，最終靠雙殺止血，但火腿陷入1比3落後。

不過9局上火腿打線製造無人出局、滿壘機會，隨後靠著2支高飛犧牲打、1支安打灌進3分，逆轉戰局；古林睿煬總計以49球投完2局，被敲3支安打（含1轟）失2分，另有1次三振、3次四壞保送，最終無關勝負，賽後防禦率4.76。

古林睿煬 火腿 日職

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