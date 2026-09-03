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中職／陸軍攜手樂天桃猿辦「阿迷趴」 司令呂坤修開球
為慶祝軍人節，陸軍司令部今天攜手中華職棒樂天桃猿隊，在桃園棒球場舉辦「阿迷趴」主題賽，由陸軍司令呂坤修上將擔任投手開球，5架阿帕契攻擊直升機於投球瞬間，以大雁隊形飛越球場上空，為球迷帶來不同以往的觀賽體驗。
陸軍司令部晚間發布新聞參考資料指出，「阿迷趴」主題賽為樂天桃猿年度特色主題活動，今年活動以陸軍元素融入球場設計，球團特別以羅馬數字ARMY XIV結合迷彩，再融入陸軍司令部部徽設計專屬聯名臂章，象徵雙方以交流合作方式，傳遞守護信念。
陸軍表示，「阿迷趴」透過職業運動交流平台，結合軍事特色展演、球場活動及官兵互動，讓民眾以更貼近生活的方式，認識陸軍官兵守護家園的使命與專業形象，展現陸軍多元活力。
開場活動由陸軍專科學校學生組成展旗隊率先登場，展護陸軍司令旗及樂天桃猿隊旗，當選國軍楷模及模範團體的官兵代表領唱國歌；同時601旅黑鷹直升機吊掛國旗飛越球場上空，掀起另一波注目高潮。
陸軍提到，開球彩蛋由呂坤修擔任投手、政戰主任樓偉傑中將擔任捕手，形成這次「阿迷趴」的「五星級開球」亮點，除了5架阿帕契攻擊直升機飛越球場上空，球場內也同步播放「嶄新陸軍」形象影片，呈現官兵投入戰演訓任務、精實訓練及日常勤務的多元面貌，讓民眾更加了解陸軍。
陸軍表示，透過與職業運動交流合作，使國防議題以更多元方式融入民眾生活，拉近軍民距離。未來將持續透過各項交流活動，展現官兵專業素養與精實戰力，深化全民國防共識，與民眾攜手守護國家安全。
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