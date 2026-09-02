中職／黃暐傑先發5.1局失3分無緣首勝 李勛傑10局再見安屠龍

味全龍隊32歲前旅美投手黃暐傑本季一軍初先發，今天在桃園棒球場對上樂天桃猿隊，主投5.1局失3分，但無緣勝投；猿隊後來居上，並在延長賽10局下由李勛傑敲出再見安打，終場以5：4擊敗龍隊。

龍隊打線此戰先為黃暐傑打下分數，面對猿隊先發投手曾家輝，2局上2出局後展開攻勢，朱育賢、陳子豪連續安打，林辰勳選到四壞球保送，滿壘局面下，王順和揮出中外野安打，一棒送回2分，替龍隊打下2：0領先。

5局上龍隊郭天信敲出二壘打，李凱威補上安打送回第3分，劉基鴻接著在二壘有人時再敲二壘打，替龍隊將比數改寫為4：0。

黃暐傑前5局壓制猿隊攻勢，沒有失分，投到6局下被洋砲威克敲出二壘打，再讓林泓育揮出安打失1分，接著又被李勛傑敲安打，留下一、二壘有人的局面被換下場，王伯洋接替後再送回黃暐傑留下的2名跑者，讓比數形成1分差。

黃暐傑回到中職後第二度先發上陣，繼2025年9月16日對桃猿先發投1局失5分（3分自責分）後，相隔近1年再以先發身份出賽。此戰共投5.1局用83球，是他加盟中職後的最長局數，被敲出8支安打，沒有保送，送出3次三振，失3分，退場時仍是勝投候選人，但牛棚沒能替他守住勝利。

8局下猿隊在2出局後由李勛傑的二壘打開起攻勢，梁家榮揮出安打追平比數，雙方9局打完維持4：4平手進入延長賽。

10局下猿隊李勛傑從陳禹勳手中揮出再見安打終結比賽，是他生涯第二隻再見安打，兩支都是在桃園球場棒打陳禹勳，也讓陳禹勳吞下對戰前東家猿隊跨季4連敗。

猿隊先發投手曾家輝今天主投5局用86球，被敲出6支安打，失4分（3分自責分），無關勝敗， 莊昕諺突破僵局制10局上登板，後援1局無失分，拿下本季第3勝。