中職／林詔恩就是獅隊頭號本土先發 餅總揭目標：單季80局

統一獅隊22歲左投林詔恩首度在台北大巨蛋登板，今天先發出戰富邦悍將隊，先發6局無失分，拿下本季第5勝，連3戰繳出優質發表現，獅隊總教練林岳平直言，他就是現在球隊頭號本土先發，接下來再朝單季80局的目標努力。

林詔恩今天出戰悍將隊，儘管內容不盡理想，仍完成6局的投球，沒有失分，也讓球隊的牛棚喘口氣，其中在3局下化解1出局滿壘的局面，也被餅總稱是今天對贏球的最大關鍵。

3局下林詔恩自己先投保送開局，接著獅隊游擊手陳聖平發生失誤，林詔恩再投出保送形成滿壘，但他成功讓悍將隊長范國宸敲出雙殺打，力保不失分。賽後林詔恩指出：「那局我知道聖平失誤嘛，但我就想要幫他守下來，因為我怕隊友會想很多，而且那時候差兩分，當下就在想要怎麼解決打者。 」

林詔恩今天主投6局用92球，被敲4支安打，有2次保送，送出4次三振，沒有失分，拿下本季第5勝，追平去年寫下的生涯單季最多勝，並獲選單場MVP。

林詔恩指出，今天自己的狀況其實沒有很好，內容也不到很好，但還是想辦法積極攻擊好球帶，其他有沒有失分都順其自然。

本季林詔恩累積58.2局的投球，已寫下生涯單季新高，林岳平則透露：「我們的跟詔恩的目標還沒到，他的目標要達到80局，應該有機會。」

對此林詔恩仍說順其自然，「今年季前有訂目標，但今年的狀況也沒有到很好，而且前面也有小低潮，所以就順其自然，把我該做的做好就好了，讓一些局數自然慢慢去突破。」