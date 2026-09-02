中職／林詔恩再繳6局無失分好投 獅隊6：1擊敗悍將

統一獅隊在台北大巨蛋客場出戰富邦悍將隊，連兩戰由本土投手壓制悍將攻勢，今天本土左投林詔恩再繳6局無失分的優質先發，加上獅隊打線全場11安狙擊對手；悍將幾乎局局有上壘者，但兩度錯過滿壘的大好機會，終場獅隊以6：1擊敗悍將。

面對悍將洋投瑪帝斯，獅隊打線在3局上展開攻勢， 邱智呈安打上壘，陳傑憲獲四壞球保送，陳鏞基敲出安打替獅隊先馳得點，林子豪補上安打追加第2分，獅隊先取得2：0領先。

4局上獅隊持續有攻勢，李丞齡率先上場敲出安打，陳聖平因觸身球上壘，邱智呈再獲四壞球保送形成滿壘，陳傑憲掃出右外野打送回2分，替獅隊拉開4分差。

瑪帝斯此戰僅投5局失4分退場，6局起悍將牛棚接手，仍沒能擋下獅隊攻勢，2出局後獅隊陳傑憲敲出二壘打，林培緯代打敲安再添1分。7局上潘傑楷則從王偉軒手中轟出右外野陽春全壘打（本季第3轟），一舉將比數拉開為6：0。

瑪帝斯在831大限獲留用，然而今天在第3場登板遭狙擊，此戰主投5局用92球，被敲出7支安打，有2次四壞球保送和1次觸身球，失4分都是自責分，吞下來台首敗。

悍將打線前6局遭到獅隊左投林詔恩的壓制，儘管屢攻上得點圈，但沒能攻進分數，直到8局下靠著獅隊牛棚連投2次保送的機會，由申皓瑋敲出適時安打敲回唯一分數，逃過遭完封。

獅隊本土左投林詔恩此戰先發6局用92球，被敲4支安打，有2次保送，送出4次三振，沒有失分，連三戰繳優質先發，拿下本季第5勝，追平去年寫下的生涯單季最多勝，並獲選單場MVP，本季累積58.2局的投球也寫生涯新高。