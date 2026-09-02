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日職／孫易磊平手登板後援2局無失分 最快155公里奪第5次中繼成功

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
孫易磊。圖／北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供(資料照)
孫易磊。圖／北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供(資料照)

日職火腿隊今天在主場對上軟銀隊，達孝太、上澤直之互飆先發8局10K失1分的表現，8局打完雙方1：1平手的局面，9局上火腿由孫易磊登板接手，後援2局無失分，拿下本季第5次中繼成功，然而雙方最終鏖戰12局仍難分勝負，以1：1握手言和。

軟銀今天推出上澤直之迎戰前東家，火腿打線在4局下靠捕手田宮裕涼的陽春砲轟下領先，而火腿先發投手達孝太前7局僅被敲出1支安打，直到8局上先投出四壞球保送，接著被柳町達揮出二壘打，再被敲滾地球失1分，軟銀將比數扳平。

軟銀先發投手上澤直之主投8局用123球，被敲出7支安打（1轟），有3次四壞球保送，送出10次三振，失1分；火腿達孝太同樣以123球完成8局的投球，只被揮出2支安打，有2次保送，送出10K，失1分，兩人皆無關勝敗。

9局上雙方1：1平手，火腿換上孫易磊登板，先是K掉周東佑京，雖對下一棒近藤健介投出四壞球保送，但隨後讓第4棒栗原陵矢擊出界外飛球出局，再三振柳田悠岐，沒有失分。下半局軟銀松本裕樹登板也製造3上3下，讓戰線繼續延長。

10局上孫易磊繼續站上投手丘，面對軟銀山本祐大、川村友斗、川瀬晃，連續製造滾地球抓下3個出局數，守住局面。

孫易磊此戰後援2局用25球，面對7名打者沒有被擊出安打，有1次保送，送出2次三振，沒有失分，最快球速達155公里，拿下中繼成功，連3場出賽無失分，防禦率下調至2.25。雙方啟用牛棚後都沒再失分，打完12局1：1和局收場。

孫易磊 日職 後援

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