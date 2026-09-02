中職／看賽前表演突接通知 林易霆臨危授命吃3.2局「有力氣就一直投」

統一獅隊昨天在台北大巨蛋對上富邦悍將隊，洋投銳力獅賽前牛棚練投受傷，20歲左投林易霆緊急被通知登板，林易霆透露，當時本來還跟著林詔恩一起牛棚在看賽前表演⋯⋯，而臨危受命接下任務，他最終以55球繳出3.2局失1分的好表現。

「這應該算是我打球以來的第一次。」在昨天之前，林易霆僅在一軍出賽3場都是後援，昨天比賽開打前與投手群待牛棚，卻因為銳力獅的突發狀況開始熱身，迎接他生涯最危急登板的一戰，紀錄上雖非先發，但實際感覺也可算是他的生涯初先發。

談起昨天賽前的狀況，林易霆說：「賽前我們都會在牛棚看先發投手的訓練，裡面有擺一台電視可以看場上的狀況，那時候剛好在賽前表演，有些人就在看表演，那時候我剛好在看⋯⋯。」被問及是否是賽前悍將啦啦隊表演？林易霆急忙說：「沒有啦，那時候是因為（林）詔恩在跟我分析誰是誰。」

看著看著突然所有人圍到銳力獅旁邊，幾名投手被點名緊急開始熱身，林易霆就是其中一員，最後也成為率先登板接替的投手，「第一時間的想法？感覺來不及想了，那時候心裡真的沒有想太多，就覺得這場比賽至少要讓它有辦法打下去，不能只投一局。」

林易霆指出，當下心裡沒太多想法，「稍微」有點緊張，但也因為已有過在台北大巨蛋登板的經驗，不算太過緊張。獅隊總教練林岳平透露，原本僅預期他能負擔2局的投球，林易霆則說：「昨天上去沒有設想太多結果、要投幾局，就是感覺有力氣就一直投。」

能夠有效拉長局數並壓制悍將打線，林易霆說：「就是進攻好球帶，有取得球數領先的時候，就可以嘗試做一些引誘的球種。」