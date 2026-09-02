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中職／延長賽沒上鍾允華有考量 餅總肯定林澤彬：一人救了10上和10下

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導

統一獅隊昨天遭遇臨陣換先發的緊急狀況，但20歲投手林易霆投了3.2局撐住場面，也讓戰線一路幾戰到延長賽10局，最終以1：2不敵富邦悍將。總教練林岳平直言，確實可惜但選手都盡力了，同時肯定對手的表現，「林澤彬一個人救了10上跟10下。」

獅隊昨天原訂的先發投手銳力獅，賽前牛棚時因下背部不適，獅隊只能臨時換投，銳力獅先發一球未投，改由20歲投手林易霆上陣。選擇林易霆的原因？林岳平指出，本來就屬意讓他往先發角色發展，經過在一軍的3場中繼後，「發現他好像真的是可以栽培成長局數的投手。」

林岳平透露，原本僅預計讓林易霆投2局，「能順利就好了，因為我們擔心的還是他的控球，因為控球本來就是他的罩門，先把最糟糕的狀況想好。」而最終林易霆用55球完成3.2的投球，僅被敲1支安打，失1分，餅總也說：「看到最大的極限了。」

「其實賽前知道先發投手出狀況，易霆要上的時候，我是想著，我的牛棚戰力要怎麼守下最低分數，然後等到有沒有得分的機會能贏球⋯⋯。」而獅隊投手群撐完9局就僅失1分，餅總給予肯定，「昨天上去的投手，都表現得相當亮眼。」

10局下雙方1：1平手的局面，獅隊沒選擇推出終結者鍾允華，而是由左投鄭澔登板，讓悍將林澤彬敲出再見安打，餅總也說明考量，「因為10局下還是平手，如果鍾允華守下來還是平手，11局是不是還是要鍾允華？還是鄭澔？所以考量上，延長賽球隊如果領先的時候，才要派出鍾允華。」

雖拚到延長賽但輸球，林岳平肯定全隊都已盡力，「比較可惜啦，但就是林澤彬有一個很好的守備（10局上），又打再見安打（10局下），所以他一個人救了10上和10下，悍將的選手表現好，我們也是要肯定人家的表現。」

林澤彬 鍾允華 中職

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