中職／補強右打長打火力 申皓瑋睽違一個月重返一軍

富邦悍將隊今天從二軍拉上外野手申皓瑋，是他暌違一個月後重新回到一軍，並且直接將他排為先發第7棒、左外野手，總教練後藤光尊說：「球隊之前比較缺乏右打的長打者，因為這樣把他拉上來。」

申皓瑋在7月下旬打擊表現下滑，8月3月被下放二軍，申皓瑋指出：「那時候自己的狀況不是很好，打擊表現沒有辦法幫助球隊，自己也知道沒有做好，包括比賽內容和自己的打擊機制，在那個點有機會下去調整。」

申皓瑋指出，降二軍之後，跟著二軍的打擊教練持續練習，「包括（陳）品捷教練、鮑伊他們，都會從旁邊幫我看，用儀器幫我照，看有什麼問題，應該是我自己的節奏沒做好，出棒比較猶豫一點。」

今年學弟們在場上有好表現，申皓瑋說：「自己要想辦法跟上外野的年輕人，自己可能今年很多事情沒有做好，在比賽上，球隊需要的打擊也做不好，自己也覺得滿可惜的。」

在二軍期間遇到更多還在等待機會的選手，申皓瑋也笑說：「球隊外野手滿多人的，在二軍守備滿熱鬧的。」大家也都在努力爭取機會。