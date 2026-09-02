中職／獅隊做好9月沒有銳力獅的最壞打算 3洋投搭配土投應戰

統一獅隊洋投銳力獅昨天因賽前牛棚練投時，因下背部不適臨時取消先發，改由林易霆臨危受命登板。獅隊總教練「大餅」林岳平今天指出，銳力獅今天已赴醫院檢查，還在等待結果，但球隊已做好最壞打算，9月接下來的賽事，預計僅用3洋投搭配本土投手應戰。

林岳平指出，銳力獅上周已因下背部緊繃的舊傷跳過一次先發，經過休息和牛棚後，狀況恢復不錯，因此昨天重返先發輪值，不料賽前練投時，「要進到最高強度的時候，就又受傷了⋯⋯。」雖還在等待檢查結果出爐，但林岳平指出，應該就是肌肉拉傷。

獅隊今天已將銳力獅下放二軍，並拉上張宥謙為今天的賽事做準備。餅總表示：「沒辦法評估銳力獅什麼時候可以回來，也可能今年就到這裡⋯⋯。」在831洋將大限的隔天出狀況，林岳平說：「這也是沒辦法預測的事，球隊遇到什麼狀況，接下來就怎麼去面對。」

銳力獅因傷脫離戰線，加上9月底還要告假回美陪產，獅隊做好最壞打算，9月接下來的賽事，先發戰力吃緊，就是用3洋投搭配本土投手。而接下來的本土先發人選，林岳平點名江少慶、郭俊麟、林詔恩及張宥謙4人，「胡智爲跟周委農的狀況還比較不好掌握，但如果要應急，他們也是要上來面對一下。」

至於昨天表現亮眼的林易霆，也有望再獲下一次機會，「如果他能夠像這樣有50球到60球的投球量，也可能是先發或是第二先發。」