日職／46歲「小巨人」石川雅規退休！25年生涯創多項長壽紀錄

現年46歲的「小巨人」石川雅規生涯25年都效力日職養樂多隊，如今確定退休，結束傳奇生涯，勝場數停在188場。

石川雅規身高僅167公分，生涯最快球速只有143公里，卻憑藉優異協調性及下半身力量，發展出流暢的斜肩投球機制，站穩日職賽場。石川雅規相當耐投，創下許多日職長壽紀錄。

石川雅規從新人球季至上賽季，連24年都拿下勝投，寫下日本職棒紀錄。今年是他生涯第25個賽季，2月春訓球隊讓他自行調整，因此從二軍起步。3月4日首次實戰登板，1局都沒投完就緊急退場。4月22日他重返實戰，在二軍出賽10場。

8月27日對讀賣巨人之戰，石川本季首度一軍先發，達成從新人球季起連25年都有先發登板，追平日本職棒紀錄。不過他因左肩疼痛緊急退場，投0.1局就被敲5安、失6分，隔天就遭抹消登錄。

石川雅規生涯551場出賽有532場先發，戰績188勝194敗，投3165.2局送出1787次三振，防禦率3.94。