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日職／46歲「小巨人」石川雅規退休！25年生涯創多項長壽紀錄
現年46歲的「小巨人」石川雅規生涯25年都效力日職養樂多隊，如今確定退休，結束傳奇生涯，勝場數停在188場。
石川雅規身高僅167公分，生涯最快球速只有143公里，卻憑藉優異協調性及下半身力量，發展出流暢的斜肩投球機制，站穩日職賽場。石川雅規相當耐投，創下許多日職長壽紀錄。
石川雅規從新人球季至上賽季，連24年都拿下勝投，寫下日本職棒紀錄。今年是他生涯第25個賽季，2月春訓球隊讓他自行調整，因此從二軍起步。3月4日首次實戰登板，1局都沒投完就緊急退場。4月22日他重返實戰，在二軍出賽10場。
8月27日對讀賣巨人之戰，石川本季首度一軍先發，達成從新人球季起連25年都有先發登板，追平日本職棒紀錄。不過他因左肩疼痛緊急退場，投0.1局就被敲5安、失6分，隔天就遭抹消登錄。
石川雅規生涯551場出賽有532場先發，戰績188勝194敗，投3165.2局送出1787次三振，防禦率3.94。
石川雅規紀錄：
連24年拿下勝投，日職史上第一。連25年都有先發登板，追平工藤公康日職紀錄。連306場先發締造日職中央聯盟紀錄。
46歲7個月時登板，成為繼濱崎真二、湯淺禎夫、工藤公康與山本昌之後，日職史上第5位如此高齡仍出賽的球員。
45歲3個月拿下生涯第188勝，成為繼濱崎真二、工藤公康與山本昌之後，第4位年過45歲仍拿下勝投的投手。
44歲4個月時投出5局裁定完封勝，成為日職史上第2高齡完封投手，僅次山本昌45歲0個月紀錄。
打擊方面，石川從新人球季起連24年有安打，並列史上第4長，與三浦大輔並列投手第1。三浦大輔是從生涯第2年開始，從新人球季起就連24年都有安打的投手，只有石川一人。
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