棒球／劉柏君登上美國女子職棒擔任裁判 見證歷史台灣第一人

美國女子職業棒球聯盟（WPBL）史上第一季開打，台灣裁判劉柏君執法5場，不僅是裁判團隊唯一亞洲臉孔，也參與賽事的台灣第一人。她頻頻向聯盟引薦「我們台灣有很多好手，希望未來可以參賽」。

「他們記得台灣，我覺得很光榮！」劉柏君接受中央社視訊專訪表示，WPBL去年選秀前的測試比賽曾邀她參與執法，「我已經超級高興」，聯盟今年正式開打，劉柏君更站上球場，3場擔任主審、2場擔任壘審。

劉柏君是台灣棒球少數的女性裁判，過去僅在業餘賽事執法，這次遠赴美國伊利諾州春田市（Springfield）參與WPBL歷史首季，也是她個人生涯第一次在職業比賽擔任主審。

劉柏君表示，職業賽採投球計時器，節奏非常快，「投手幾乎拿了球就要投」，這是執法挑戰之一。此外，跟業餘賽不同的是，主審要處理更多的抗議場面，衝突或吵架也成為比賽的一部分。

WPBL尚未引進重播輔助判決、ABS電子好球帶等科技輔助，裁判一肩扛起判決責任，在場上面對來自各方的質疑。

有趣的是，雖然劉柏君歷經美國裁判學校培訓、曾任翻譯，英文口語具備上台演講程度，但在賽場上，面對帶著情緒性與充滿俚語的「相罵」場面，難免出現文化隔閡。

劉柏君是裁判團隊裡面唯一的亞洲人，教練、球員來自世界各國，包括墨西哥、多明尼加、澳洲、加拿大、日本、韓國。有時候遇到抗議場面，她當下沒聽懂，回說「再講一次」、「你剛剛是在兇我嗎？」反而讓場面緩和下來。

劉柏君說：「本來對方上來要吵架的，遇到我好像一把火都熄了。」

WPBL是美國目前唯一的女子職棒聯盟，8月1日開打，共有紐約、波士頓、洛杉磯、舊金山等4隊進行2個月例行賽。美國從二戰至今曾有不同的女子聯盟出現，但未能永續發展，今年開打的WPBL是美國女棒30年來再度有職棒規格賽事。

美國女棒歷史可追溯到80多年前，第二次世界大戰期間，許多男性上戰場當兵，為了延續棒球這項國民娛樂，女生也組成棒球聯盟。如今WPBL延續這項傳統，劉柏君身為第一線裁判，表示「你會覺得你是參與歷史的一部分」。

劉柏君在台灣長期推動女子運動，這次對美國推動女子職業運動的努力有第一手觀察。

聯盟首季4支球隊的隊名，取名就有巧思，都是美國歷史上突破性別限制的女性先驅。劉柏君觀察，WPBL不只舉辦比賽，也透過隊名、賽前儀式及青少年活動，延續女子運動的歷史與傳承。

聯盟針對孩童、青少年舉辦活動，打破傳統棒球界男性主導的既定印象。

劉柏君說，他們的理念就是「如果她看得見，她能成為這樣的人」（If she can see it, she can be it），讓下一代看到女生也可以在棒球擔任教練、選手、裁判等各種角色。

劉柏君觀察，美國運動產業非常發達，例如棒球不只是大聯盟（MLB），各地還有小聯盟、獨立聯盟，大學體系有NCAA賽事，各層級如世界少棒聯盟（LLB）等賽事，還有講求娛樂效果的香蕉聯盟（Savannah Bananas）。

她表示，繼美國在女子職籃（WNBA）、女子足球都發展出成功的商業化規模，女子棒球也正在發展其特色，「很多人第一次看到女子職棒，反應都覺得很迷人」。

劉柏君認為，不同聯盟都有好看之處，WPBL強調球員的個人特色，在球棒的規格上較為放寬，增加打擊爆發力的同時，也經常出現精彩的美技守備。

曾在台灣中信兄弟隊擔任教練的莎菈（Sarah Edwards）（左）目前效力美國女子職業棒球聯盟洛杉磯隊，她與台灣裁判劉柏君（右）在場邊見面。劉柏君送她台灣帶來的小泡芙。（劉柏君提供）中央社

WPBL首季沒有台灣球員參賽，除了裁判劉柏君，球員有一人與台灣有很深的淵源。效力洛杉磯隊的莎菈（Sarah Edwards）2025年曾在台灣的中信兄弟隊擔任打擊教練。

劉柏君表示，第一場比賽擔任壘審，就與莎菈在場上碰面。莎菈知道劉柏君從台灣來，開心地找機會聊不停，劉柏君礙於裁判身分，聊了幾局之後忍不住喊停，特地另外找機會，在比賽之外的時間相見。

劉柏君送了台灣帶來的點心「小泡芙」給莎菈。莎菈則表示非常想念台灣，未來有任何工作邀約，很樂意再來台。

劉柏君認為，台灣有很多女子棒球好手，她此行把握機會，不斷向聯盟介紹台灣女子棒球，希望未來有球員可以赴美挑戰。她觀察到，日韓都有球員在WPBL登場，其中，韓國電視台出動採訪團隊，追蹤選手表現。