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中職／富邦悍將與統一獅鏖戰十局 林澤彬再見安奪勝
中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由富邦悍將出戰統一獅，雙方以1比1鏖戰十局，終場由林澤彬敲出再見安打，以2：1贏球，悍將拿下本季第5場再見勝。
獅隊原訂先發投手銳力獅在賽前牛棚練投下背受傷，由20歲左投林易霆接下帳面中繼、體感先發的任務，一口氣吃下3.2局、55球，被敲1安打、失1分，失分出現在第三局，以保送開局，再被孔念恩敲安，林澤彬的滾地球為悍將先攻下分數。
悍將洋投魔力藍前6局未失分，在已用95球情況下第七局繼續站上投手丘，陳鏞基打得扎實的平飛球，先被三壘手董子恩美技沒收，第105球仍被林子豪敲出二壘打，面對潘傑楷，第111球再被掃出二壘打帶有1分打點，在1：1平手時退場，場面陷入投手車輪戰，悍將八局下、獅隊九局上單局都有兩位上壘者，卻無法補上適時一擊，兩隊廝殺進入延長賽。
曾峻岳續投第10局，一出局、三壘有人之際，林澤彬擋下邱智呈擊出的強勁滾地球，傳本壘擋下分數，成為關鍵守備，幫助悍將在突破僵局未掉分數，為再見勝鋪好舞台；10局下跑者推進三壘後，王正棠代打獲保送上壘，林澤彬在兩出局後補上再見安打，賞給獅隊本季對戰第14敗。
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