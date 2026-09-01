中職／5天前再見失誤→今天再見安打 林澤彬「洗記憶」找回感覺

上周五傳本壘發生再見暴傳，林澤彬今天面對類似的來球，以精彩美技擋下分數，下半局再敲生涯首支再見安打，幫助富邦悍將隊以2：1擊敗統一獅隊，總教練後藤光尊賽後也欣慰，林澤彬則自承其實傳得沒有到位，感謝捕手戴培峰幫忙補救。

兩隊今天以1：1進入延長賽，第九局兩出局就登板的曾峻岳續投第10局，一出局、三壘有人之際，林澤彬擋下邱智呈擊出的強勁滾地球，迅速起身傳本壘擋下分數，成為關鍵守備，幫助悍將在突破僵局未掉分數，為再見勝鋪好舞台。

10局下跑者推進三壘後，王正棠代打先獲保送上壘，林澤彬在兩出局後補上再見安打，賞給獅隊本季對戰19場的第14敗。

後藤光尊指出，「林澤彬之前才發生再見失誤，今天打到一樣地方的球，有nice play很為他開心。」至於再見安打，後藤說那本來就是他的能力，「他本來得點圈打擊率就很高，今天也相信他為我們拿下分數。」

林澤彬認為，比起上周那球，今天這球打過來的速度、節奏還是不一樣，「這顆非常快，一下就進到手套，比較沒有時間去思考怎麼做，接到就趕快傳給培峰，沒有很到位，謝謝培峰幫我補救。」

上周五的失誤後，他在隔天就在場上惡補加強，林澤彬說：「要把不好的記憶轉換成好的記憶，隔天到球場就趕快去做，把好的動作、好的感覺，趕快找回來。」

而敲出再見安打的打席，林澤彬笑說：「好球就打」，他進一步解釋：「後面是育成，他們應該就好好專心對對付我。」

林澤彬敲出再見安打。記者許正宏／攝影

林澤彬敲出再見安打。記者許正宏／攝影