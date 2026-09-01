中職／9局沒派曾峻岳預想會延長 後藤看獅隊先發換人：我們也有過

站上投手丘的人並非表定先發投手銳力獅，面對對手開賽即換投，悍將教頭後藤光尊坦言打亂賽前策略，但這也是棒球的一部分，且自家今年也曾發生過一樣狀況。

銳力獅因賽前牛棚練投受傷，獅隊改由20歲左投林易霆臨時接下帳面中繼、體感先發任務，一口氣吃下3.2局、55球，僅失1分，悍將對他無法突破。

悍將打線突然發現對戰先發投手換人，後藤坦言：「本來賽前就會針對先發投手做比較詳細的策略，今天沒辦法實行。」他也提到，「突然換先發也是棒球的一部分，本來就會有無法完全按照計畫的時候，我們之前也有過一次，這是無可避免的事情。」

此外，悍將此役在九局下1：1平手局面，推派李吳永勤上場，而非終結者曾峻岳，因1保送、1安打釀成危機，最終仍得在兩出局後推出曾峻岳拆彈。

對於未在第九局派出曾峻岳，後藤解釋：「因為有先想到可能進入延長賽，但最後李吳還是沒有完成那一局，還是要交給曾峻岳。」