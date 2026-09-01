中職／悍將本季第5場再見勝！林澤彬再見安 對戰19場狂刷獅隊14勝

富邦悍將隊卡彈整場，在尾盤拉出高潮，延長10局上終結者曾峻岳好投、二壘手林澤彬好守，先讓統一獅隊在突破僵局空手而歸，下半局再由林澤彬敲出再見安打，以2：1贏球，悍將拿下本季第5場再見勝。

獅隊原訂先發投手銳力獅在賽前牛棚練投下背受傷，由20歲左投林易霆接下帳面中繼、體感先發的任務，一口氣吃下3.2局、55球，被敲1安打、失1分，失分出現在第三局，以保送開局，再被孔念恩敲安，林澤彬的滾地球為悍將先攻下分數。

悍將洋投魔力藍前6局未失分，在已用95球情況下第七局繼續站上投手丘，陳鏞基打得扎實的平飛球，先被三壘手董子恩美技沒收，第105球仍被林子豪敲出二壘打，面對潘傑楷，第111球再被掃出二壘打帶有1分打點，在1：1平手時退場。

悍將後續仍是危機，張瑞麟接手1打席出現保送，廖任磊登板連抓兩個出局數，包括面對代打朱迦恩飆出關鍵三振，幫助魔力藍保住6.1局失1分成績單。

緊繃的投手戰局面，悍將八局下、獅隊九局上單局都有兩位上壘者，卻無法補上適時一擊，兩隊廝殺進入延長賽。

曾峻岳續投第10局，一出局、三壘有人之際，林澤彬擋下邱智呈擊出的強勁滾地球，傳本壘擋下分數，成為關鍵守備，幫助悍將在突破僵局未掉分數，為再見勝鋪好舞台；10局下跑者推進三壘後，王正棠代打獲保送上壘，林澤彬在兩出局後補上再見安打，賞給獅隊本季對戰第14敗。

富邦悍將隊洋投魔力藍先發6.1局失1分、無關勝敗。記者許正宏／攝影