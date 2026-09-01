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中職／李東洺改變想更好卻反效果 上下半季落差大是課題

中央社／ 台北1日電
富邦悍將投手李東洺。聯合報系資料照片
富邦悍將投手李東洺。聯合報系資料照片

中職富邦悍將隊投手李東洺上半季拿下10勝，但下半季勝場還沒開張，8月14日下二軍調整。他今天隨隊一軍表示，因為想要更好做了改變，反而造成動作跑掉，季中狀況下滑也成課題。

悍將投手李東洺上半季拿下10勝，成為史上第5名上半季就拿10勝的本土投手，但下半季表現有落差、目前下半季勝場還沒開張，8月13日對中信兄弟先發3.2局失掉5分（4分責失分）、吞下敗戰，14日被下放二軍。

李東洺今天隨隊一軍到台北大巨蛋，賽前受訪表示，下二軍當作是休假，心態輕鬆一點，也有調整一些動作，讓身體感覺更順暢。

談起上下半季的落差，李東洺表示，主要是動作上的改變，狀況好的時候希望可以更好，也做了很多的改變，希望可以超越更好的自己，反而造成反效果，動作跑掉甚至有點忘了怎麼丟球。

李東洺表示，下二軍調整階段沒有想太多，單純的練球、投球，慢慢找回好的狀況，力量也有回來，但還是要能在比賽中展現出來才有用。

李東洺表示，季中表現下滑去年球季也有遇到，這也是需要突破的課題，不然明年可能又會遇到一樣的狀況。

李東洺 富邦悍將 中信兄弟 中職

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