中職／林易霆臨危受命勇吃3.2局、55球 換到餅總摸頭殺

統一獅隊洋投銳力獅賽前牛棚練投受傷，20歲左投林易霆臨時接下帳面中繼、體感先發任務，一口氣吃下3.2局、55球，僅失1分，總教練林岳平親自上丘將他換下場，露出欣慰微笑、摸頭鼓勵，包括布雷克等人在內的隊友也都為他送上掌聲。

獅隊今天在台北大巨蛋客場迎戰富邦悍將隊，原定由銳力獅先發，開賽走上投手丘的人卻是林易霆，球團對此說明，銳力獅賽前牛棚下背受傷，後續情況就醫後再回報。

銳力獅雖未站上投手丘，紀錄上仍是先發投手，成為中職史上第6次先發投手0球退場。

林易霆帳面上仍是一場中繼出賽，前兩局僅因游擊手陳聖平失誤釀成上壘，第三局保送開局，再被孔念恩敲安，林澤彬的滾地球為悍將攻下1分，接著在第四局連抓2出局後被換下。

林易霆此役以55球完成3.2局投球，被敲1安打、失1分，有1次三振、2次保送，用球數寫下一軍生涯單場新高，過去在二軍單場用球數最多就是55球。