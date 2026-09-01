快訊

最大韭菜？聯發科漲停前 皇翔建設處分175張、損失1475萬元

輪胎壓到槽化線到底罰不罰？這條路一天開上百單 交通部明定「跨越」定義

查無偷拍事證不起訴 愛爾麗高雄店針孔疑雲…檢方簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／銳力獅牛棚下背受傷0球退場 史上6例有3次來自獅隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊此役原訂先發投手為右投銳力獅，卻在一局下開始前，就見總教練林岳平走向主審，並向對手富邦悍將隊說明換投，換上左投林易霆。記者許正宏／攝影
統一獅隊此役原訂先發投手為右投銳力獅，卻在一局下開始前，就見總教練林岳平走向主審，並向對手富邦悍將隊說明換投，換上左投林易霆。記者許正宏／攝影

統一獅隊洋投銳力獅今天原訂擔任先發投手，開賽走上投手丘的人卻是本土左投林易霆，球團對此說明，銳力獅賽前牛棚下背受傷，後續情況就醫後再回報。

獅隊本周繼續在大巨蛋客場出賽，此役原訂先發投手為右投銳力獅，卻在一局下開始前，就見總教練林岳平走向主審，並向對手富邦悍將隊說明換投，換上左投林易霆。

銳力獅因賽前牛棚出現傷情，雖未站上投手丘，紀錄上仍是先發投手。

這是中職史上第6次先發投手0球退場，前5次為1999年9月5日統一獅隊林朝煌、2016年8月25日Lamigo桃猿隊泰霸、2019年4月28日統一獅隊羅里奇、2023年4月22日樂天桃猿隊霍爾、2026年6月6日富邦悍將隊鈴木駿輔，加上今天一例，6次有3次為獅隊投手。

統一獅隊本土左投林易霆緊急接手投球。記者許正宏／攝影
統一獅隊本土左投林易霆緊急接手投球。記者許正宏／攝影

統一獅隊本土左投林易霆緊急接手投球。記者許正宏／攝影
統一獅隊本土左投林易霆緊急接手投球。記者許正宏／攝影

牛棚 中職 林岳平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／桃猿隊史1400勝里程碑 曾總：過程中的細節及成長更重要

日職／栗山巧生涯最後打席敲安、林安可連4場安打 西武雙轟打下勝利

中職／去年4隊一球未投賭對人 悍將831抉擇能否同樣成功

日職／控球修不好球速還變慢 藤浪晉太郎生涯顯現危機訊號

相關新聞

中職／黃保羅大限前遭註銷 後藤光尊：身體狀況+投球平衡跑掉

富邦悍將隊在831註冊大限前的異動，確定昔日第一指名投手黃保羅今年在一軍留下0出賽，總教練後藤光尊指出，黃保羅的身體狀況不是那麼好，加上投球平衡跑點，判斷無法在下半季提供戰力。

中職／831走一趟機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

富邦悍將隊日籍洋投鈴木駿輔桃園機場一遊掀起漣漪，今天還原為何出現在機場，原來是為二軍育成洋投山崎正義送機，對於整起事件也直呼「還滿可怕的」。受訪當下，總教練後藤光尊路過，朝他喊話：「趕快去搭飛機！」

中職／洋投5取4淘汰泰威 後藤談抉擇點：沒有比現有4人好

富邦悍將隊在洋投選擇題最終決定不改答案，淘汰未在一軍「開箱」的泰威，談到最終抉擇關鍵，總教練後藤光尊指出，以泰威的二軍出賽內容來看，比起一軍現有洋投還是差一點。

中職／獅隊註冊二軍不及格的林原裕有用意 林岳平：很特別的選手

統一獅隊昨天在831大限進行3進3出異動，註冊本季在二軍防禦率爆高的投手林原裕，總教練林岳平確實有用意，直言他是「特別的選手」，100%狀態往往都在休賽季。

中職／林易霆臨危受命勇吃3.2局、55球 換到餅總摸頭殺

統一獅隊洋投銳力獅賽前牛棚練投受傷，20歲左投林易霆臨時接下帳面中繼、體感先發任務，一口氣吃下3.2局、55球，僅失1分，總教練林岳平親自上丘將他換下場，露出欣慰微笑、摸頭鼓勵，包括布雷克等人在內的隊友也都為他送上掌聲。

中職／銳力獅牛棚下背受傷0球退場 史上6例有3次來自獅隊

統一獅隊洋投銳力獅今天原訂擔任先發投手，開賽走上投手丘的人卻是本土左投林易霆，球團對此說明，銳力獅賽前牛棚下背受傷，後續情況就醫後再回報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。