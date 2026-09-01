聽新聞
0:00 / 0:00
中職／銳力獅牛棚下背受傷0球退場 史上6例有3次來自獅隊
統一獅隊洋投銳力獅今天原訂擔任先發投手，開賽走上投手丘的人卻是本土左投林易霆，球團對此說明，銳力獅賽前牛棚下背受傷，後續情況就醫後再回報。
獅隊本周繼續在大巨蛋客場出賽，此役原訂先發投手為右投銳力獅，卻在一局下開始前，就見總教練林岳平走向主審，並向對手富邦悍將隊說明換投，換上左投林易霆。
銳力獅因賽前牛棚出現傷情，雖未站上投手丘，紀錄上仍是先發投手。
這是中職史上第6次先發投手0球退場，前5次為1999年9月5日統一獅隊林朝煌、2016年8月25日Lamigo桃猿隊泰霸、2019年4月28日統一獅隊羅里奇、2023年4月22日樂天桃猿隊霍爾、2026年6月6日富邦悍將隊鈴木駿輔，加上今天一例，6次有3次為獅隊投手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。