中職／林岳平分析合適救援投手個性 期待鍾允華奪新人王

中職統一7-ELEVEn獅隊投手鍾允華目前暫居救援王，也是新人王熱門人選，總教練林岳平直言好的救援投手個性很重要，不能胡思亂想，相信鍾允華喜歡挑戰，以及受信賴帶來的成就感。

獅隊終結者陳韻文今年因為手肘傷勢影響出賽，鍾允華頂替上終結者位置，今天賽前以26次救援成功暫居聯盟救援王，也是新人王熱門人選。

總教練林岳平賽前受訪直言，目前新人王競爭，應該找不到競爭者，獅隊前一個新人王是2020年的林安可，也很希望今年再出一個新人王。

被問起鍾允華的表現是否在教練團的預期內，林岳平直言沒有預期，也表示救援投手對於球隊是很重要的角色，在人選的抉擇上會有很多考量，個性也是重要的依據，不能太容易胡思亂想，遇到狀況勇於面對。

林岳平球員時期曾任終結者角色，很懂終結者需要具備的特性，提到鍾允華今年在官辦熱身賽最後一場比賽對台鋼雄鷹後援失敗，相信有很深的體驗，但很快地調整面對，鍾允華就是這樣的個性，面對什麼狀況都接受。

林岳平也提到，相信鍾允華喜歡終結者這個角色，無論能力還是心理都合適，這個角色有挑戰性，他也享受大家的依賴和信任，帶來很大的成就感。

林岳平球員生涯單季最多救援成功為28次，而獅隊史單季本土投手最多救援成功次數為陳韻文2021年的32次，林岳平表示，鍾允華如果維持表現很有機會突破。