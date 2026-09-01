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中職／「學長可以給我球嗎？」王苡丞百安球自己在二壘上找江坤宇要

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王苡丞8月30日達陣生涯百安，自己向江坤宇要回紀念球。圖／富邦悍將隊提供
王苡丞8月30日達陣生涯百安，自己向江坤宇要回紀念球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊王苡丞一軍生涯以首打席全壘打華麗開局，生涯百安花了1755天走到，當天化身收球小精靈，直接在二壘上向江坤宇詢問「學長，球可以給我嗎？」

王苡丞8月30日面對中信兄弟隊投手江忠城擊出的安打，達陣生涯100安，歷經153場出賽、498打席、456打數，更令人感慨的是，距離他的第1安，橫跨6個球季。

2021年選秀首輪由旅外5傑包辦，第2輪第1順位上榜的王苡丞，可以說是該年「純新人」裡的狀元，而他同一年11月9日就在嘉義市棒球場從味全龍隊林子昱手中敲出陽春砲，生涯首打席就開轟為中職史上第12人、隊史第1人，但一軍生涯有華麗開局，並不代表一路順遂。

王苡丞接下來3年合計只在一軍獲得70場出賽，去年球季更是50打數只敲4安打、打擊率只有0.080，看起來已經搖搖欲墜，他也不諱言：「去年連在二軍都打得不是很好，其實去年就有想說，說不定球季結束後就會被戰力外。」

季外一趟Driveline之旅，在今年看到成果，打出突破賽季，本季在一軍的各項數據都是生涯新高。他說，是在累積到70、80安後，開始意識到今年有機會完成生涯百安，也是為自己設一個小目標，希望能在今年完成。

好友王念好從99安到100安卡關13打席，看出他當時的著急，王苡丞也提醒自己，「不要急，就和平常一樣。」該役先在第四局敲出99安，隨後就在第八局補上百安，「不要注意它，它就會自己出來。」

有趣的是，第99安出爐後，當時王苡丞就提醒隊友「下一支要幫我收」，結果第100安為二壘打，正好回傳到當時人在身旁游擊手江坤宇手中，「我就馬上跟學長要，『學長，可以給我球嗎？』他問說是百安嗎，我說『對對對』。」自己的百安球自己收，被誇機警，王苡丞笑說：「像阿彬（林澤彬）就沒拿到」，林澤彬同場完成生涯200安，結果本人到下一局守備才想起這件事，王苡丞驕傲說：「他就不講，像我都有先講。」

去年季外的Driveline之旅有收穫，也讓悍將們已在著手今年的揪團，王苡丞透露：「都有在討論，時間已經差不多了，該要揪一揪了，阿好應該也會一起去。」

江坤宇 王苡丞 中職

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