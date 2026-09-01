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中職／獅隊註冊二軍不及格的林原裕有用意 林岳平：很特別的選手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅在831大限註冊二軍成績不佳的林原裕，林岳平表示是為保留他升上一軍的機會，也希望他正視賽季中維持狀態與職業態度的重要性。圖／統一獅提供
統一獅在831大限註冊二軍成績不佳的林原裕，林岳平表示是為保留他升上一軍的機會，也希望他正視賽季中維持狀態與職業態度的重要性。圖／統一獅提供

統一獅隊昨天在831大限進行3進3出異動，註冊本季在二軍防禦率爆高的投手林原裕，總教練林岳平確實有用意，直言他是「特別的選手」，100%狀態往往都在休賽季。

獅隊註銷投手林子崴、江承峰、內野手王翾祐，註冊投手林原裕、朱柏翰、外野手陳維祥，兩位投手都尚未在一軍出賽過。

林岳平指出，註銷林子崴因皮蛇之後，投球狀態的拉抬沒有看到好的跡象，王翾祐的手腕傷勢目前打到第二劑PRP，必須再打第三劑，以時間來說，要趕上10月、甚至11月時間上完全來不及。至於江承峰，林岳平不諱言，單純是想把位置換給兩位年輕投手，看看是否在賽季後段有機會讓他們上一軍。

林原裕為2020年選秀第七輪，已入隊6季，至今還沒上過一軍，已經兩度被放在60人名單外，今年二軍防禦率也高達5.91，卻在831大限前獲得註冊。

林岳平指出，林原裕2023年經過TJ手術後恢復投球，這幾年有幾次熱身賽都投得不錯，冬季聯盟也表現很好，讓球隊眼睛一亮，以為多了一個戰力，「結果賽季一開打就離開了，就去傷兵了。」

「這個選手滿特別。」林岳平指出，林原裕在職業意識上不是一個很優秀的選手，對自己的要求必須更多一點，「他在賽季外，像是冬季、春訓的狀態都是100%，但到了開季都不最佳狀態，一下哪裡不舒服、一下感冒。」

林岳平直言：「選手必須要去了解，賽季是7個月，這7個月都要準備好在賽場上表現，休賽季是要為賽季準備，而不是把休賽季的狀態拉到100%，他顛倒了。」

對於這樣特別的選手，卻選擇放進60人註冊名單，被問到是想傳達什麼訊息？林岳平坦言，以他今年二軍的出賽內容來看是不及格，此舉保留他在本季升上一軍的機會，希望他呈現出可以在賽季中準備好的能力，「如果最後都沒上來，就是你的能力都沒有在賽季中準備好。」

林岳平 選手 中職

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