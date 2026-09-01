中職／黃保羅大限前遭註銷 後藤光尊：身體狀況+投球平衡跑掉

富邦悍將隊在831註冊大限前的異動，確定昔日第一指名投手黃保羅今年在一軍留下0出賽，總教練後藤光尊指出，黃保羅的身體狀況不是那麼好，加上投球平衡跑點，判斷無法在下半季提供戰力。

悍將昨天在831大限進行9進9出的大型異動，註銷球員包括蔡佳諺、高國麟、張進德、黃保羅、吳世豪、游霆崴、陳愷佑、黃騰威、王君佑。

黃保羅本季在二軍出賽9場，最近一場已經是7月15日，最快球速只有139公里，與過去幾年在一軍賽場最快150公里有段落差，今年遲遲未被晉升，再到昨天被註銷，確定本季無緣一軍。

後藤指出，「黃保羅的身體狀況不是那麼好，加上今年投球平衡有點跑掉，因此判斷他下半季是沒有辦法（上一軍）。」

高國麟、張進德在5月中旬先後降下二軍，之後完全消失，連二軍都未出賽，後藤對此回應，兩人的問題同樣出在身體狀況，無法趕在今年球季恢復。