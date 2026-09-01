中職／洋投5取4淘汰泰威 後藤談抉擇點：沒有比現有4人好

富邦悍將隊在洋投選擇題最終決定不改答案，淘汰未在一軍「開箱」的泰威，談到最終抉擇關鍵，總教練後藤光尊指出，以泰威的二軍出賽內容來看，比起一軍現有洋投還是差一點。

悍將在8月21日註銷威戈神，洋將競爭進入最後5選4，鈴木駿輔、魔力藍都是季前就在的洋投，另外3人則在8月以後才到，瑪帝斯、悍里歐都在一軍出賽2場，成績不差，泰威則在二軍出賽兩場，最近一戰為8月30日對台鋼雄鷹隊二軍先發5局無失分，最快球速149公里。

後藤表示，泰威在二軍出賽內容，以內容看起來，比起現有一軍洋投還是差一點，對他留下印象則是經驗豐富，很清楚怎樣解決打者。

首次以總教練身分經歷831大限的抉擇，後藤不諱言，在做出決定前的思考確實很煩惱，「也是滿痛苦的。」