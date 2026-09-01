快訊

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／洋投5取4淘汰泰威 後藤談抉擇點：沒有比現有4人好

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將在洋投5取4中，最終淘汰沒在一軍開箱的泰威。 圖／富邦悍將提供
富邦悍將在洋投5取4中，最終淘汰沒在一軍開箱的泰威。 圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊在洋投選擇題最終決定不改答案，淘汰未在一軍「開箱」的泰威，談到最終抉擇關鍵，總教練後藤光尊指出，以泰威的二軍出賽內容來看，比起一軍現有洋投還是差一點。

悍將在8月21日註銷威戈神，洋將競爭進入最後5選4，鈴木駿輔、魔力藍都是季前就在的洋投，另外3人則在8月以後才到，瑪帝斯、悍里歐都在一軍出賽2場，成績不差，泰威則在二軍出賽兩場，最近一戰為8月30日對台鋼雄鷹隊二軍先發5局無失分，最快球速149公里。

後藤表示，泰威在二軍出賽內容，以內容看起來，比起現有一軍洋投還是差一點，對他留下印象則是經驗豐富，很清楚怎樣解決打者。

首次以總教練身分經歷831大限的抉擇，後藤不諱言，在做出決定前的思考確實很煩惱，「也是滿痛苦的。」

中職 後藤光尊 鈴木

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／悍將、兄弟都不改答案 沿用已在註冊名單內4洋投

中職／去年4隊一球未投賭對人 悍將831抉擇能否同樣成功

中職／洋將大限龍隊已交卷 悍將變數大、桃猿面臨雙洋砲取捨

中職／831走一趟機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

相關新聞

中職／黃保羅大限前遭註銷 後藤光尊：身體狀況+投球平衡跑掉

富邦悍將隊在831註冊大限前的異動，確定昔日第一指名投手黃保羅今年在一軍留下0出賽，總教練後藤光尊指出，黃保羅的身體狀況不是那麼好，加上投球平衡跑點，判斷無法在下半季提供戰力。

中職／831走一趟機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

富邦悍將隊日籍洋投鈴木駿輔桃園機場一遊掀起漣漪，今天還原為何出現在機場，原來是為二軍育成洋投山崎正義送機，對於整起事件也直呼「還滿可怕的」。受訪當下，總教練後藤光尊路過，朝他喊話：「趕快去搭飛機！」

中職／洋投5取4淘汰泰威 後藤談抉擇點：沒有比現有4人好

富邦悍將隊在洋投選擇題最終決定不改答案，淘汰未在一軍「開箱」的泰威，談到最終抉擇關鍵，總教練後藤光尊指出，以泰威的二軍出賽內容來看，比起一軍現有洋投還是差一點。

中職／台鋼雄鷹、中信兄弟比賽 因雨延至補賽週

中華職棒例行賽原訂台鋼雄鷹今天將與中信兄弟交手，因雨勢影響宣布延賽，比賽將延至補賽週、原場地進行

中職／味全龍獵人主題日第二彈來了 換上幻影旅團黑色戰袍

味全龍於9月11到13日推出重量級跨界合作HUNTER×HUNTER獵人聯名主題日第二彈，延續首波獵人試驗的熱潮，第二波活動將帶領球迷進入戰況最白熱化的經典核心篇章。天母棒球場全面解鎖，化身為黑幫與旅團交鋒的「友克鑫市」、賭上人類存亡的「嵌合蟻篇」以及暗潮洶湧的「會長選舉」，號召全台制約獵人與龍迷再次集結。

中職／兄弟洲際壓軸主題日小象Eddy化身牛仔 4款咖哩飯限量開賣

中信兄弟隊本季在洲際棒球場的最後一場主題日，將在9月5、6日舉辦「Ya Haw! Eddy牛仔歷險記」，再次攜手好侍咖哩打造主題日，小象Eddy將化身為帥氣牛仔，號召球迷帶上小象娃娃們，來到洲際鎮成為Eddy的冒險夥伴、解開謎團，找出真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。