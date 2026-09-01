中職／831走一趟機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

富邦悍將隊日籍洋投鈴木駿輔桃園機場一遊掀起漣漪，今天還原為何出現在機場，原來是為二軍育成洋投山崎正義送機，對於整起事件也直呼「還滿可怕的」。受訪當下，總教練後藤光尊路過，朝他喊話：「趕快去搭飛機！」

昨天正值831註冊大限，悍將為還未決定洋投去留的球隊之一，有網友巧遇鈴木駿輔現身機場，罕見的是，該網友並非提出疑問，而是以篤定語氣爆料：「哇！鈴木駿輔被註銷，真的留新洋投」、「他出現在機場，所以答案已經很明顯」，隨後註冊名單出爐，證實是泰威被割捨。

鈴木收到翻譯聯繫，本人才知道此事，今天受訪澄清，自己是開車送山崎到桃園機場，自己並不知道網路已經謠言四起，「聽翻譯說才知道，還滿可怕的。」

自己現身機場引起熱議，鈴木也有感而發，直言這是自己兩年前沒想過的事，「那時是被說趕快回去，現在有好的結果，才有這個狀況。」

鈴木今天賽後將帶來演出，被問到曲目，當場在媒體面前展現當紅的「震胸舞」，隨後澄清是日文歌曲，加碼喊話明年想讓大家見識舞蹈。