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中職／味全龍獵人主題日第二彈來了 換上幻影旅團黑色戰袍
味全龍於9月11到13日推出重量級跨界合作HUNTER×HUNTER獵人聯名主題日第二彈，延續首波獵人試驗的熱潮，第二波活動將帶領球迷進入戰況最白熱化的經典核心篇章。天母棒球場全面解鎖，化身為黑幫與旅團交鋒的「友克鑫市」、賭上人類存亡的「嵌合蟻篇」以及暗潮洶湧的「會長選舉」，號召全台制約獵人與龍迷再次集結。
球團在第二周主題日再次祭出三款全新設計的進場限定贈品，9月11日「聯名球員卡」：將味全龍球員與獵人經典角色完美跨界融合，極具收藏價值的限定珍藏卡；9月12日「聯名零錢包」：兼具實用性與動漫設計的聯名零錢包，隨身攜帶展現你的獵人身份；9月13日「劇照拼圖」：精緻重現動漫篇章中的經典劇照，是粉絲絕對不能錯過的贈品，數量皆有限，發完為止。
球場周邊的互動攤位全面升級為終極試煉戰役，將嵌合蟻篇等經典元素與招式化為互動遊戲，邀請球迷體驗小傑與奇犽突破極限的訓練之路。只要挑戰五大念能力高級關卡，完成闖關就有機會獲得「聯名貼紙組」。
球場各處持續帶來名場面布置，除了「幻影旅團」在友克鑫市的冷酷氣場、以及小傑與奇犽身陷「貪婪之島」卡牌世界的冒險場景，更首度打造星空代碼下的「嵌合蟻篇」蟻王陣營，以及「會長選舉篇」的十二支Q版演講台，帶領球迷直擊獵人世界最扣人心弦的宿命對決。
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