中職／兄弟洲際壓軸主題日小象Eddy化身牛仔 4款咖哩飯限量開賣

中信兄弟隊本季在洲際棒球場的最後一場主題日，將在9月5、6日舉辦「Ya Haw! Eddy牛仔歷險記」，再次攜手好侍咖哩打造主題日，小象Eddy將化身為帥氣牛仔，號召球迷帶上小象娃娃們，來到洲際鎮成為Eddy的冒險夥伴、解開謎團，找出真相。

自2024年小象萌娃吊飾正式亮相後，可愛的外表搭配上各種創意穿搭受到歡迎，並於2025年端午連假首次舉辦專屬於Eddy的主題日，獲得好評。今年主題日將以一群熱愛棒球的居民所居住的洲際鎮，發生一連串離奇事件的真相為主軸，像是世代相傳的招牌咖哩獨門秘方神秘消失、小鎮各處出現神秘腳印、居民珍藏的牛仔帽接二連三不見蹤影，而種種線索都指向了小翔，小象Eddy也將化身為牛仔，展開一場全新未知的歷險。

本次主題日場外規畫一系列關卡，邀請探險隊友一起來找出一連串小鎮離奇事件的真相，冒險路上還會有Bonus寶箱，符合資格的探險隊友還可以獲得通關鑰匙，完成冒險征途即可獲得限量Eddy頭套，還有機會抽到限量聯名主題商品，以及神秘嘉賓準備的好禮。

進場禮準備了限量探險裝備，內含洲際鎮冒險地圖及好侍咖哩聯名雞肉調理包。去年開賣即迅速售完的球員咖哩今年也將再次回歸，除了原有的三款咖哩飯：王威晨－爪哇牛肉黑咖哩、詹子賢－經典爪哇牛肉咖哩、江坤宇－南洋雞肉綠咖哩，今年更加入了全新的口味，由總教練平野惠一特別推薦的「夏日勝利豬排佛蒙特咖哩」，將於場內限量限時販售。

活動日兩天現場將設置主題日限定的洲際鎮報紙拍貼，報紙拍貼除了可以留在洲際鎮布告欄上，也可以帶回家留念。