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中職／好康來了！台中洲際球場推「循環杯」 買飲料最高現折50元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局與球場合作，9月4日起連三場賽事推出「永續上陣循環回壘大作戰」減塑活動。圖／台中市政府提供
台中市環保局與球場合作，9月4日起連三場賽事推出「永續上陣循環回壘大作戰」減塑活動。圖／台中市政府提供

中華職棒2026年下半季賽事開打，台中市環保局與台中洲際棒球場合作，9月4日至9月6日連續三場賽事推出「永續上陣循環回壘大作戰」減塑活動，球迷自備環保杯或使用場內循環杯消費盛裝飲品，即可領取限量「環保續杯券」，單杯最高可折抵50元，落實綠色生活。

環保局表示，台中市積極推動永續循環及淨零碳排，呼籲大家落實源頭減量；這次活動集結球場內朝日啤酒、新撰組、Miss C Lemonade、極屋台及Red Bull等5大知名餐飲品牌，共同響應以循環杯全面取代一次性飲料杯。

環保局說明，球迷在活動期間，自備環保杯或使用循環杯至合作店家購買飲品，即可獲贈1張「環保續杯券」（每場次限量，換完為止）；9月5日及9月6日的週末賽事更祭出「加碼限定」永續手作活動，特別結合在地永續品牌「二次運球」，推出廢棄球類資源再生DIY體驗課程，讓球迷體驗資源循環樂趣。

環保局指出，9月5日及9月6日兩場假日加碼賽事，民眾於社群平台分享本活動臉書貼文及打卡上傳自備環保杯照片，即可至環保局攤位兌換創生好禮一份（限量，換完為止），或自備環保杯至「二次運球」永續手作體驗攤位出示，即可免費參加舊物創生手作體驗乙次（限額）。更多活動訊息請持續關注「台中好環保」粉絲專頁查詢。

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