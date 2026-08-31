桃園盃／林恩睿球商高敲再見安 訓練強度拉高再拚選秀

仰德集團大四球員林恩睿是教練口中球商高球員，今天桃園盃敲出再見安；林恩睿兩度挑戰選秀失利，重訓、特打量拉到最高，計畫性增重，逼自己習慣高強度訓練，要再拚中職選秀。

桃園盃棒球賽大專組賽事仰德集團（台北市大）今天與台東大學交手，林恩睿沒有先發出賽，比賽後半段接替登板、守二壘，7局下敲出再見安，助隊以4比3搶勝當功臣。

仰德集團教練賴鴻源表示，林恩睿的球商高，無論打擊、守備，面對場上狀況都知道該如何應對，是成熟度高的球員。

林恩睿則提到，今天雖沒有先發，但在休息區一直有在提點隊友與學弟，所以接替上場，馬上就能進入狀況，7局下打席策略就是抓直球打，開心有好的結果。

林恩睿主要的守備位置是游擊、二壘，但他表示其實內外野都可以守，也會幫忙當牛棚捕手，先前大專棒球聯賽期間腳部前後十字韌帶都有傷勢，打完大專聯賽後動刀治療，手術過後也沒有停下腳步，每週7天都安排重量訓練，每晚特打練到10點。

兩度挑戰中職選秀沒有獲得球隊青睞，林恩睿有詢問過可能不足地方，這段期間計劃性增重，目前體重增加10公斤、至約83公斤，但他希望可以再減重回約80公斤，增重後明顯感受到擊出去的球形成安打機會變高。

林恩睿的哥哥是效力中職中信兄弟隊的陳英睿，哥哥也會跟他分享職棒的高強度訓練，所以林恩睿逼自己提前適應，仍以挑戰職棒舞台為目標。