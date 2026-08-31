桃園盃／仰德集團再見安搶勝 林恩睿、謝植家有表現

桃園盃棒球賽大專組賽事仰德集團今天與台東大學交手，兩隊最後一局投手群都有狀況；仰德集團先被扳平，7局下靠著林恩睿再見安以4比3搶勝，林恩睿、謝植家都被點名有適時表現。

仰德集團（台北市大）昨天預賽首戰不敵台灣啤酒（國立體大），今天與台東大學交手，1局上台東大學先馳得點，1局下仰德集團靠著接連四壞保送、搭配盜壘戰術，單局攻下2分、超前比數。

2局下仰德集團謝植家率先敲出二壘打、盜上三壘，靠著暴投多跑回1分，台東大學3局上追1分，7局上抓準投手有狀況，單局4次四死球保送跑回追平分。

仰德集團7局下反攻，陳定弘敲出安打，再靠著接連四壞保送攻占滿壘，林恩睿再見安打，助隊搶下預賽首勝。

仰德集團教練賴鴻源表示，今天打擊狀況整體而言沒有很理想，但對手有一直給機會，只是很多得分機會沒有把握住，導致7局上被追平。

賴鴻源特別點名兩名野手謝植家與林恩睿表現，謝植家是大一球員，今天先發打8棒、守右外野，敲出團隊第1支安打；賴鴻源提到，比賽一開始球員的注意力與專注力比較不集中，但謝植家在場上仍保有拚勁。

至於比賽後半段接替上場的大四球員林恩睿，成熟度高，穩定性好，面對關鍵場面守備、打擊都能有所貢獻，可以頂住壓力。