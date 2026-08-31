中職／悍將、兄弟都不改答案 沿用已在註冊名單內4洋投

831大限最後一天，各隊洋投選擇題勾選好答案，只有台鋼雄鷹隊決定換人，註銷後勁、註冊威鳳山，富邦悍將隊留下鈴木駿輔、魔力藍、瑪帝斯、悍里歐，中信兄弟隊在三本柱羅戈、勝騎士、德保拉外，第4人留用菲力士，兩隊最終都不換人。

悍將在8月21日註銷威戈神，洋將競爭進入最後5選4，鈴木駿輔、魔力藍都是季前就在的洋投，另外3人則在8月以後才到，瑪帝斯、悍里歐都在一軍出賽2場，成績不差，泰威則在二軍出賽兩場，最近一戰為昨天對台鋼雄鷹隊二軍先發5局無失分，最快球速149公里。

兄弟二軍則有杰克待命，近期受到雨勢影響，排訂的二軍例行賽登板連續泡湯，最後一場出賽已要追溯到8月14日，同時間菲力士在一軍表現回穩，近兩場先發合計14局失3分（責失2分），沒有任何保送，將原本已經快要寫上名字的機票，硬是擋下開票。

悍將、兄弟都沿用已在名單內的4位洋投應戰，淘汰泰威、杰克，今年各隊洋投陣容就此底定。

此外，兄弟本土球員名單註銷3人，包括許基宏、黃恩賜、馮皓，新註冊9人裡有本屆選秀新人黃玠瀚、大瀧幸治，生涯已奪82勝的老將鄭凱文也進入名單內。今年8月因手腕鉤狀骨骨折動刀的張志豪，仍留在60人名單，保有今年回歸賽場可能性。