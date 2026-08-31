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棒球／智通盃全國社區挑戰賽落幕 鍾富瑋放眼未來制度化發展

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
2026智通盃全國社區棒球挑戰賽圓滿落幕，獲得各界支持。圖／中華社區棒球協會提供
2026智通盃全國社區棒球挑戰賽圓滿落幕，獲得各界支持。圖／中華社區棒球協會提供

2026智通盃全國社區棒球挑戰賽歷經颱風、連日大雨考驗，在主辦單位中華社區棒球協會與各界共同努力下，已在嘉義市圓滿落幕，本屆賽事除了全台社區棒球小將同場競技，更結合OB傳承賽、女子棒球、媒體轉播及企業公益資源，展現社區棒球不只是競技，更可以成為串聯不同世代與社會力量的平台。

中華社區棒球協會理事長、中華棒球協會副理事長鍾富瑋表示，賽事結束後，團隊最大感觸不是完成一場比賽，而是看見這麼多來自政府、體育界、棒球界、企業、媒體及社會各界的力量，願意為同一件事情站在一起。

鍾富瑋表示，社區棒協成立的重要理念之一，就是希望讓棒球不只屬於職業或科班選手，只要一個孩子喜歡棒球，就應該有機會穿上球衣、加入球隊、站上球場；協會並非單純增加比賽場次，而是逐步建立健全、安全、公正、公平的社區棒球環境，讓孩子在球場上除了學習球技，也能學習團隊、紀律、尊重與責任，以及如何面對勝負與挫折。

本屆智通盃也邀請昔日棒球名將重披球衣參加OB傳承賽，鍾富瑋表示，台灣棒球能有今天，是一代又一代棒球人用青春與汗水累積而來，協會希望不只建立一場懷舊比賽，而是讓OB球員能夠持續回來、與下一代產生連結的傳承平台。

這次比賽同時安排女子棒球選手參加，增加被社會看見的機會，鍾富瑋指出，邀請女子棒球站上舞台，不只是多元與性別平權，更重要是讓更多人真正看見她們長期投入棒球的努力，也看見她們在球場上的實力。

智通盃獲得各界支持，包括運動部全民運動署署長房瑞文、中華民國體育總會會長葉政彥、中華奧會副主席王景成、國家運動訓練中心執行長趙士強、棒協理事長周玲妏、國立體育大學副校長鄭世忠、嘉義市長黃敏惠市長。

鍾富瑋表示，社區棒協仍是年輕組織，未來還有許多需要學習與努力的地方，但發展方向非常清楚，希望逐步推動賽制、裁判制度與培訓、基層教練輔導與培訓、OB傳承平台、女子棒球與全民棒球，以及社區棒球基地等工作，讓社區棒球從單一賽事走向長期、制度化發展。

2026智通盃全國社區棒球挑戰賽圓滿落幕，獲得各界支持。圖／中華社區棒球協會提供
2026智通盃全國社區棒球挑戰賽圓滿落幕，獲得各界支持。圖／中華社區棒球協會提供

中華社區棒球協會理事長鍾富瑋感謝大家的支持與參與。圖／中華社區棒球協會提供
中華社區棒球協會理事長鍾富瑋感謝大家的支持與參與。圖／中華社區棒球協會提供

挑戰賽 棒球 嘉義

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