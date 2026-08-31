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中職／雄鷹後勁沒了！期末考對悍將7局好投還是死當 改啟用威鳳山
台鋼雄鷹隊831大限60人名單出爐，確定換掉效力3季的洋投後勁，改註冊威鳳山；今年2月進行右手肘韌帶置換手術的主戰捕手張肇元，也獲得註冊，本季回歸有望。
雄鷹共註銷5人，除了後勁外，還有林詩翔、王維中、廖奕安、郭永維，新註冊巫柏葳、許承恩、邱立璿、陳重光、張誠恩、張肇元，以及新洋投威鳳山。
雄鷹新註冊的本土選手中，許承恩、邱立璿、陳重光都還尚未在一軍出賽過，捕手張肇元年初進行TJ手術、投手張誠恩肩膀有傷，都在831大限前獲得註冊，預留本季回歸可能。
後勁為雄鷹升上一軍首年就在的洋投，前兩年豪取20勝3敗、防禦率1.94，一度締造22連勝（2023年8月29日到2025年8月16日），打破中職紀錄，然而本季壓制力下滑，已經吞下9敗、防禦率4.74，儘管在大限前最後一場對富邦悍將隊飆出7局無失分，仍然遭到割捨。
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