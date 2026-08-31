中職／雄鷹後勁沒了！期末考對悍將7局好投還是死當 改啟用威鳳山

2026智通盃全國社區棒球挑戰賽歷經颱風、連日大雨考驗，在主辦單位中華社區棒球協會與各界共同努力下，已在嘉義市圓滿落幕，本屆賽事除了全台社區棒球小將同場競技，更結合OB傳承賽、女子棒球、媒體轉播及企業公益資源，展現社區棒球不只是競技，更可以成為串聯不同世代與社會力量的平台。

2026-08-31 16:52