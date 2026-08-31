快訊

檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了

日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／雄鷹後勁沒了！期末考對悍將7局好投還是死當 改啟用威鳳山

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊洋投後勁。聯合報系資料照
台鋼雄鷹隊洋投後勁。聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊831大限60人名單出爐，確定換掉效力3季的洋投後勁，改註冊威鳳山；今年2月進行右手肘韌帶置換手術的主戰捕手張肇元，也獲得註冊，本季回歸有望。

雄鷹共註銷5人，除了後勁外，還有林詩翔、王維中、廖奕安、郭永維，新註冊巫柏葳、許承恩、邱立璿、陳重光、張誠恩、張肇元，以及新洋投威鳳山。

雄鷹新註冊的本土選手中，許承恩、邱立璿、陳重光都還尚未在一軍出賽過，捕手張肇元年初進行TJ手術、投手張誠恩肩膀有傷，都在831大限前獲得註冊，預留本季回歸可能。

後勁為雄鷹升上一軍首年就在的洋投，前兩年豪取20勝3敗、防禦率1.94，一度締造22連勝（2023年8月29日到2025年8月16日），打破中職紀錄，然而本季壓制力下滑，已經吞下9敗、防禦率4.74，儘管在大限前最後一場對富邦悍將隊飆出7局無失分，仍然遭到割捨。

後勁 中職 鳳山

延伸閱讀

中職／洋將大限龍隊已交卷 悍將變數大、桃猿面臨雙洋砲取捨

中職／去年4隊一球未投賭對人 悍將831抉擇能否同樣成功

中職／悍將60人名單一口氣換9人 黃保羅本季一軍0出賽、張進德也註銷

中職／投打失調守備還幫倒忙 永田颯太郎會是台鋼救世主？

相關新聞

中職／悍將60人名單一口氣換9人 黃保羅本季一軍0出賽、張進德也註銷

富邦悍將隊831大限60人名單本土球員出爐，一口氣註銷註冊9人，包括黃保羅、張進德、高國麟等人，確定黃保羅本季在一軍留下0出賽。

棒球／智通盃全國社區挑戰賽落幕 鍾富瑋放眼未來制度化發展

2026智通盃全國社區棒球挑戰賽歷經颱風、連日大雨考驗，在主辦單位中華社區棒球協會與各界共同努力下，已在嘉義市圓滿落幕，本屆賽事除了全台社區棒球小將同場競技，更結合OB傳承賽、女子棒球、媒體轉播及企業公益資源，展現社區棒球不只是競技，更可以成為串聯不同世代與社會力量的平台。

中職／雄鷹後勁沒了！期末考對悍將7局好投還是死當 改啟用威鳳山

台鋼雄鷹隊831大限60人名單出爐，確定換掉效力3季的洋投後勁，改註冊威鳳山；今年2月進行右手肘韌帶置換手術的主戰捕手張肇元，也獲得註冊，本季回歸有望。

棒球／新竹市城市隊正式成軍 預計年底參加各項成棒賽事

新竹市城市棒球隊今舉辦成軍記者會，29名球員與教練團正式亮相，記者會由光復高中啦啦隊活力開場，現場介紹球隊隊徽設計理念並播放成軍影片，完整呈現球隊從籌組、球員測試、報到到投入訓練的歷程，宣告新竹市正式建立城市成棒發展平台，為風城棒球注入嶄新能量。

中職／統一獅「巷仔內的西拉雅」主題日 下月6日江振愷攜手羅美玲開球

中職統一7-ELEVEn獅隊9月推出「巷仔內的西拉雅」主題日，宣布9月6日邀請藝人江振愷（Terry）與歌手羅美玲攜手開...

棒球／桃園盃台啤2連勝 大一新生磨經驗找可用之兵

2026年第11屆桃園盃棒球賽大專組賽事台灣啤酒今天以8比4擊敗中信科大、預賽2連勝；教練林衛宣表示，每場比賽釋出機會給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。