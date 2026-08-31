中職／悍將60人名單一口氣換9人 黃保羅本季一軍0出賽、張進德也註銷

富邦悍將隊831大限60人名單本土球員出爐，一口氣註銷註冊9人，包括黃保羅、張進德、高國麟等人，確定黃保羅本季在一軍留下0出賽。

悍將註冊的9人，唯一上榜的今年選秀新人為第三指名、來自業餘成棒新北凱撒隊的左投陳霆豪，還有3人尚未在一軍生涯初登場，分別是2022年選秀第八輪右投郭泰呈、去年選秀第四輪捕手江庭毅，以及今年自主培訓簽下的右投黃宇昇，4人有機會在今年解鎖一軍首戰。

悍將另外註冊蕭憶銘、林莛淯、潘瑋祥、范柏絜、羅華韋；註銷球員則有蔡佳諺、高國麟、張進德、黃保羅、吳世豪、游霆崴、陳愷佑、黃騰威、王君佑。