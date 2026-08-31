棒球／新竹市城市隊正式成軍 預計年底參加各項成棒賽事

新竹市城市棒球隊今舉辦成軍記者會，29名球員與教練團正式亮相，記者會由光復高中啦啦隊活力開場，現場介紹球隊隊徽設計理念並播放成軍影片，完整呈現球隊從籌組、球員測試、報到到投入訓練的歷程，宣告新竹市正式建立城市成棒發展平台，為風城棒球注入嶄新能量。

成軍記者會現場，由隊長戴云真率先登場，帶領28名球員逐一亮相，展現球隊嶄新陣容；技術顧問張泰山、總教練陳瑞振及5名教練接續登台，最後由領隊高虹安市長及副領隊林琨瀚副市長共同亮相。

高虹安表示，市府自今年3月啟動球隊籌組，陸續完成教練團建置、球員遴選及訓練等工作，一路經歷許多階段，終於在今天讓這支球隊以完整且堅強的陣容正式與大家見面。

目前29名球員都已完成設籍成為新竹市民，代表新竹市除了持續重視基層棒球扎根，也進一步向上延伸成棒發展體系，為優秀球員提供在家鄉持續追求更高競技舞台的機會。

高虹安說，自己常跟張泰山技術顧問及陳瑞振總教練開玩笑，本來只是要成立一支城市棒球隊，沒想到最後竟然變成一支「職棒明星隊」。林琨瀚本身就是前職棒球員及國手，加上張泰山技術顧問、陳瑞振總教練，以及「土地公」倪福德投手教練加入陣容，可以說是一支實力非常堅強的球隊。

高虹安指出，今天正式亮相的29名球員，是經過教練團測試、遴選後脫穎而出的優秀選手。大家今天穿上城市棒球隊球衣、戴上球帽，不只是代表一支球隊，更代表新竹市的精神與榮耀。

高虹安說明，新竹城市棒球隊（HCB）隊徽以「蜜蜂」為設計主體，英文「BEE」除了呼應蜜蜂，也融入竹市「風城」意象；蜜蜂雖然體型較小，卻具備敏捷、韌性及團隊合作的特性，正如新竹市雖然城市規模不大，卻能透過團隊合作創造龐大能量，從科技產業到各領域都展現亮眼成果

高虹安指出，「BEE」也延伸出「Be Strong、Be Happy、Be Proud」，期許球員勇敢迎接挑戰、開心享受棒球，並以代表竹市出賽為榮；而「HCB」也代表「Hsinchu City Baseball」，象徵這支球隊不只是29名球員共同組成的隊伍，更肩負代表一座城市的使命，未來市府也將持續支持球隊訓練及參與賽事，讓城市棒球隊成為新竹重要的運動品牌。

總教練陳瑞振表示，成立一支球隊並不容易，除了需要各界支持與協助，更需要勇氣與決心，期盼未來在持續追求成績的同時，也能為台灣棒球培育更多優秀人才；也希望所有熱愛新竹市城市棒球隊的球員、教練及市民一起努力，打出屬於竹市的棒球精神，讓更多市民認識這支城市球隊、走進球場為球員加油，共同為竹市棒球喝采。

技術顧問張泰山表示，自己肩負的不只是城市棒球隊的任務，也將與林琨瀚共同推動新竹四級棒球發展，目前新竹市已從國小、國中、高中一路銜接到城市棒球隊，讓年輕球員擁有更完整的發展舞台與逐夢路徑，期待城市隊成為孩子們往更高層級挑戰的下一站，最終朝登上職棒舞台的夢想邁進。

高虹安補充，新竹市城市棒球隊預計於年底就會參加各項成棒賽事，市府也將逐步推動賽事活動、球迷互動及在地棒球推廣，深化球隊與城市、市民之間的連結。

新竹市城市棒球隊官方社群帳號已正式上線，未來將陸續分享球員介紹、訓練花絮、賽事資訊及球隊最新消息，讓球迷從場內到場外更加認識這支屬於新竹的城市球隊。