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中職／首輪新秀行情一次看！獅隊罕見半數蓋牌 本屆選秀暌違3年沒空氣
中華職棒今年選秀六隊簽約結果出爐，50位上榜選手，暌違3年沒有「空氣」，六位首輪上榜選手，狀元陳柏凱以簽約金650萬元突破高懸24年的「阿甘障礙」，順位最末的猿隊第一指名陳趙羿勳也有510萬元簽約金。
本屆選秀握有第一順位的富邦悍將隊，共選9名選手，第一指名的陳柏凱，簽約金650萬元、激勵獎金100萬元、訓練津貼100萬元，不管是單純簽約金或是合約總額850萬元，都寫下中職新猷。
第二順位的味全龍隊挑選9人，僅第八輪的投手施博翔因服役中，將等退伍後進行合約洽談，其餘皆完成談約，第一指名的南華大學的外野手廖永詮，以簽約金570萬元、激勵獎金最高140萬元加盟。
台鋼雄鷹隊為第三順位，挑選6人為各隊最少，第一指名的平鎮高中隊長邱文佑，獲得簽約金550萬元。
第四順位統一獅隊挑選7人，全數完成簽約，但球團罕見只公布前3順位行情，神隱後4順位價碼，且只亮牌簽約金加上激勵獎金的總額，第一順位的黃靖哲為640萬，純簽約金並未公布。
第五順位的中信兄弟隊在今天壓線公布，11人全數簽下，第一指名許書誠獲得簽約金簽約金530萬元；第六順位的樂天桃猿隊選進8人，第一指名陳趙羿勳獲得簽約金510萬元、激勵獎金80萬元。
本屆選秀各隊第一指名簽約金：
順位｜球隊｜指名球員｜簽約金
一｜富邦悍將｜陳柏凱｜簽約金650萬、激勵獎金100萬、訓練100萬
二｜味全龍｜廖永詮｜簽約金570萬、激勵獎金140萬
三｜台鋼雄鷹｜邱文佑｜簽約金550萬
四｜統一獅｜黃靖哲｜簽約金+激勵獎金640萬
五｜中信兄弟｜許書誠｜簽約金530萬
六｜樂天桃猿｜陳趙羿勳｜簽約金510萬、激勵獎金80萬
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