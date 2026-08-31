快訊

呼應蔡英文談社安網 蔣萬安拍板：類家內成員納SDM安全評估

TPBL／高國豪旅外心意堅定 攻城獅送祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／首輪新秀行情一次看！獅隊罕見半數蓋牌 本屆選秀暌違3年沒空氣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊選秀狀元陳柏凱（右）以簽約金650萬元加盟，另有100萬元訓練津貼及100萬元激勵獎金。 中央社
富邦悍將隊選秀狀元陳柏凱（右）以簽約金650萬元加盟，另有100萬元訓練津貼及100萬元激勵獎金。 中央社

中華職棒今年選秀六隊簽約結果出爐，50位上榜選手，暌違3年沒有「空氣」，六位首輪上榜選手，狀元陳柏凱以簽約金650萬元突破高懸24年的「阿甘障礙」，順位最末的猿隊第一指名陳趙羿勳也有510萬元簽約金。

本屆選秀握有第一順位的富邦悍將隊，共選9名選手，第一指名的陳柏凱，簽約金650萬元、激勵獎金100萬元、訓練津貼100萬元，不管是單純簽約金或是合約總額850萬元，都寫下中職新猷。

第二順位的味全龍隊挑選9人，僅第八輪的投手施博翔因服役中，將等退伍後進行合約洽談，其餘皆完成談約，第一指名的南華大學的外野手廖永詮，以簽約金570萬元、激勵獎金最高140萬元加盟。

台鋼雄鷹隊為第三順位，挑選6人為各隊最少，第一指名的平鎮高中隊長邱文佑，獲得簽約金550萬元。

第四順位統一獅隊挑選7人，全數完成簽約，但球團罕見只公布前3順位行情，神隱後4順位價碼，且只亮牌簽約金加上激勵獎金的總額，第一順位的黃靖哲為640萬，純簽約金並未公布。

第五順位的中信兄弟隊在今天壓線公布，11人全數簽下，第一指名許書誠獲得簽約金簽約金530萬元；第六順位的樂天桃猿隊選進8人，第一指名陳趙羿勳獲得簽約金510萬元、激勵獎金80萬元。

本屆選秀各隊第一指名簽約金：

順位｜球隊｜指名球員｜簽約金

一｜富邦悍將｜陳柏凱｜簽約金650萬、激勵獎金100萬、訓練100萬

二｜味全龍｜廖永詮｜簽約金570萬、激勵獎金140萬

三｜台鋼雄鷹｜邱文佑｜簽約金550萬

四｜統一獅｜黃靖哲｜簽約金+激勵獎金640萬

五｜中信兄弟｜許書誠｜簽約金530萬

六｜樂天桃猿｜陳趙羿勳｜簽約金510萬、激勵獎金80萬

選秀 中職 中華職棒

延伸閱讀

中職／龍隊簽下9新秀 「榜眼」廖永詮簽約金570萬、合約總額最高710萬

中職／獅隊與7新秀完成簽約 首輪內野手黃靖哲合約總額640萬加盟

中職／台鋼雄鷹6新秀全數簽約 平鎮隊長邱文佑簽約金550萬加盟

中職／兄弟選進11人前6輪有簽約金 第一指名許書誠530萬元加盟

相關新聞

中職／兄弟選進11人前6輪有簽約金 第一指名許書誠530萬元加盟

趕在8月31日大限最後一天，中信兄弟隊今天宣布，與選秀會選進的11名新秀全數完成簽約，陣容包含6名投手及5名野手，第一指名選進的高苑工商內野手許書誠，獲得簽約金530萬元、月薪6萬元。

中職／啦啦隊女神開箱球員卡竟當場變臉 撕卡丟垃圾桶球迷喊讚

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員維尼29日在個人YouTube頻道上傳球員卡開箱影片，原本是輕鬆分享收藏周邊的日常內容，沒想到過程中抽到已遭球團開除的前兄弟投手徐基麟，讓她表情瞬間凝固，隨後更直接將球員卡撕掉並丟進垃圾桶，毫不猶豫的反應迅速在球迷圈引發討論。

中職／陳仕朋吞敗遭「打假球」負面留言攻擊 妻小被波及怒公開截圖

富邦悍將左投陳仕朋昨日先發對上中信兄弟，主投5局被敲8支安打失6分，最終富邦以1：6落敗，陳仕朋也承擔敗投。未料比賽結束後，他的個人社群湧入部分不理性球迷留言，不只針對投球內容謾罵，甚至出現「打假球」等不實指控，還波及他的妻小，讓陳仕朋忍無可忍，決定將相關留言截圖公開，正面回應網路惡意攻擊。

中職／最佳進步獎力挺曾家輝不是私心 曾豪駒：他是從零到有

中華職棒例行賽只剩最後一個多月，年度獎項之爭進入最後直線競速，往年都是大亂鬥的最佳進步獎，今年已有不少人浮上水面，樂天桃猿隊曾家輝、富邦悍將隊李東洺兩位本土王牌，也都是潛在競爭者，若問猿隊教頭曾豪駒，他的一票投自家人，但他強調：「這不是我自私」。

中職／當年中華隊找曾家輝、李東洺掀質疑 曾豪駒預見王牌誕生有原因

本季進化成為本土王牌的樂天桃猿隊曾家輝、富邦悍將隊李東洺，都在還無太多實績撐腰時，就進入中華隊總教練曾豪駒的選才清單，看兩人今年的突破，曾豪駒說：「那是選手努力，不是我們眼光好。」他以「名牌」形容，一個品牌之所以可以成為「名牌」，一定是本身好用，加上有人用、有人代言，而他們都具備好的條件，才能在進入國家隊、「摸」到國家隊後進化。

棒球／桃園盃台啤2連勝 大一新生磨經驗找可用之兵

2026年第11屆桃園盃棒球賽大專組賽事台灣啤酒今天以8比4擊敗中信科大、預賽2連勝；教練林衛宣表示，每場比賽釋出機會給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。