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棒球／桃園盃台啤2連勝 大一新生磨經驗找可用之兵

中央社／ 桃園31日電
2026年第11屆桃園盃棒球賽大專組賽事台灣啤酒（國立體大）31日以8比4擊敗中信科大、預賽2連勝，圖為打者邱宇珩（前右）與隊友擊掌。大會提供
2026年第11屆桃園盃棒球賽大專組賽事台灣啤酒（國立體大）31日以8比4擊敗中信科大、預賽2連勝，圖為打者邱宇珩（前右）與隊友擊掌。大會提供

2026年第11屆桃園棒球賽大專組賽事台灣啤酒今天以8比4擊敗中信科大、預賽2連勝；教練林衛宣表示，每場比賽釋出機會給大一新生、累積經驗，觀察後面盃賽的可用之兵。

台灣啤酒（國立體大）昨天預賽首戰擊敗仰德集團（台北市大），今天與中信科大交手，兩隊首局各得2分，3局上台灣啤酒靠著邱宇珩適時安打超前比數，游騰誌補上安打送回第4分，馬承恩二壘打，一棒2分幫助球隊拉開領先差距。

邱宇珩今天單場3打數敲出1支安打，選到1次四壞保送，貢獻2分打點、為勝利打點，馬承恩也有單場1安2打點好表現。

台灣啤酒教練林衛宣表示，這兩場比賽球員輪替快，今年大一新生加入球隊到現在，也打了快20場比賽，磨合越來越好、已經進入狀況，每場比賽不斷釋出機會給大一球員，今天包括捕手胡誠恩、二壘手張閎溢都是大一球員。

林衛宣表示，釋出機會給大一球員磨練，高中球員上到大學主要差別不是在能力，而是經驗上的不足，透過比賽觀察、嘗試，讓他們知道場上狀況怎麼應對，相信把比賽經驗加上去後，就能變成很棒的球員，也希望透過比賽觀察之後梅花旗、大專棒球聯賽是否能扛住位置，成為可用之兵。

台啤 棒球 桃園

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