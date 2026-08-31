中職／兄弟選進11人前6輪有簽約金 第一指名許書誠530萬元加盟

趕在8月31日大限最後一天，中信兄弟隊今天宣布，與選秀會選進的11名新秀全數完成簽約，陣容包含6名投手及5名野手，第一指名選進的高苑工商內野手許書誠，獲得簽約金530萬元、月薪6萬元。

11位新人近期已陸續安排新秀完成體檢，並投入兄弟二軍及農場訓練體系，正式展開職業球員生涯。球團也期盼這批新血加入後，能在訓練及競爭中持續提升自我，激化球隊內部良性競爭，逐步累積職棒經驗，成為黃衫軍未來重要的戰力。

兄弟今年選秀首輪指名，選進來自金門、就讀高苑工商的內野手許書誠，今日正式確定以簽約金530萬元、月薪6萬元加盟。許書誠曾入選2025年U18世界盃棒球賽中華隊，擔任主戰游擊手，在守備端展現穩定的防守能力與內野協調性，同時也具備一定的打擊能力，是今年選秀中備受期待的高中內野好手。球團也期待他持續累積比賽經驗、強化攻守兩端能力，逐步完成從學生到職業的轉換，未來有機會站上一軍舞台，展現自己的實力，成為球隊內野戰力的重要一員。

今年第二輪指名來自平鎮高中的巫宏威簽約金410萬元、月薪6萬元，高中時期就展現出投打兩端的發展潛力，具備不錯的身體條件與運動能力。進入職業後，球團將針對投手角色進一步培養，期待透過完整的訓練與比賽經驗，讓他的投球能力持續成長，逐步建立屬於自己的投球風格。

第三輪指名的投手賴承鍇，以簽約金305萬元、月薪6萬元加盟；第四輪選進的投手黃玠瀚，具備一定即戰力，以簽約金270萬元、月薪7.5萬元加入黃衫軍。第五輪指名的野手林鈞瑋，以簽約金205萬元、月薪5萬元完成簽約；第六輪指名的投手洪晨勛，則以簽約金120萬元、月薪6萬元加入球隊。

第七輪及第八輪分別選進投手石主恩及野手机崇瑋，兩人以月薪5萬元及6萬元完成簽約，正式投入中信兄弟農場訓練體系。第九輪至第十一輪選進的吳家畯、大瀧幸治及王羽飛，也已完成簽約，三人分別以月薪5萬元、6.5萬元及5.5萬元加入兄弟。

本屆選秀兄弟一共選進11名新秀，球團也將依照每位選手的條件與發展性，安排後續訓練與培養計畫，協助新秀逐步適應職業棒球的節奏與強度。兄弟領隊彭政閔表示，「踏入職棒只是新起點，對年輕球員而言，除了持續提升球技之外，如何適應職業賽事的強度、建立穩定的訓練習慣，以及培養面對比賽與競爭的心理素質，同樣是成長過程中的重要課題。期待這批新血能夠在競爭中彼此激勵，透過不斷學習與成長，逐漸縮短與一軍舞台之間的距離。」